Niemiecka prasa o papieżu Franciszku: Okazuje dobrą wolę

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze: „Liczne luki w ustawodawstwie zostały zamknięte, szczególnie te, dzięki którym biskupi oraz przełożeni zakonów mogli wymigiwać się od odpowiedzialności. Jednak jak dotąd mniej niż norm i zasad na wszystkich poziomach brakowało ich przestrzegania oraz w konkretnych przypadkach decydujących sankcji. Jest mało prawdopodobne, że w tej kulturze bezkarności wkrótce coś się zmieni. Jednak, dlaczego pokazywać palcem na Rzym i Papieża? Także biskupi w Niemczech nie chcą zrezygnować ze swojej władzy. Unikają oni niezależnych instytucji, jak komisji prawdy i pojednania czy sądownictwa administracyjnego, jak diabeł święconej wody. Dobrze wiedzą, dlaczego”.

Regionalny dziennik „Der neue Tag” z Weiden konstatuje: „Zegary w Watykanie tykają inaczej. Wolniej, dużo wolniej. Dużo wody upłynęło w Tybrze, zanim zareagowano na wielki kryzys zaufania wywołany przypadkami nadużyć seksualnych. Bądź co bądź papież Franciszek ogłosił tę sprawę za priorytetową. W ciągu jednego roku wszystkie diecezje muszą stworzyć system zgłaszania nadużyć. Nowe normy są wynikiem szczytu o pedofilii pod koniec lutego. Papież okazuje dobrą wolę, ale nic ponad to”.

Natomiast „Badische Neueste Nachrichten” z Karlsruhe uważa, że: „Brzmi to na razie optymistycznie i jest także krokiem we właściwym kierunku. Kościół grzebie we własnych ranach, porusza temat, który o wiele za długo był wypierany i tuszowany. Jednak dotychczasowe środki działania są niewystarczające, by usunąć w Kościele problem z wiarygodnością”.

Dziennik "Westfalen-Blatt" z Bielefeld jest zdania: "Ten krok był równie właściwy jak od dawna oczekiwany. Papież Franciszek zobowiązał wreszcie wszystkich funkcjonariuszy Kościoła katolickiego do zgłaszania bez wyjątku przypadków nadużyć seksualnych oraz ich tuszowania. Teraz można w chórze krytyków skarżyć się, że wciąż pozostaje jedno decydujące ograniczenie. Nadal brak jest obowiązku włączenia świeckiego wymiaru sprawiedliwości. Są jednak takie państwa na świecie, w których ani obywatele, ani Kościół nie ufają wymiarowi sprawiedliwości. Jednak w państwach ze stabilnym systemem sądownictwa musi istnieć nieograniczony obowiązek włączenia świeckich urzędów. Niemieckie biskupstwa, w tym także diecezja w Padeborn, przekazały już prokuraturze akta z niewyjaśnionymi przypadkami podejrzeń. Również to było właściwe i od dawna oczekiwane. Skandal z tytułu nadużyć seksualnych nadal będzie prześladował Kościół. Tylko pokora i transparencja prowadzą z powrotem na właściwą drogę".