Niemiecka prasa o Oscarach dla niemieckiej produkcji: Film, który wciąga

„Od samego początku film ten jest brutalną jazdą kamery w makabrę. A tym samym w przeczucie zagrożenia rzeczywistości. To film antywojenny w czasach wojny, który wciąga” – konstatuje „Mitteldeutsche Zeitung”. „Fakt, że produkcja ta wygrała w siedmiu kategoriach nagrodę BAFTA – brytyjskiego odpowiednika Oscara – było już odpowiednim sygnałem. A ponad to: skończył się czas gotowych produktów na oscarowy sukces. Ani Steven Spielberg, ani Cate Blanchett nie zostali wyróżnieni. Ważniejszy od sukcesu w konkursie Akademii jest sukces odniesiony przed publicznością. Co oznacza, że demokratyzacja mediów produkujących filmy prowadzi do demokratyzacji procesu przyznawania nagród Oscara – podobnie jak w przypadku Konkursu Piosenki Eurowizji Sonng Contest”- wskazuje dziennik regionalny.

„Nürnberger Zeitung”uważa, że „cztery Oscary dla dramatu wojennego w reżyserii Edwarda Bergera otwierają nową erę w biznesie filmowym. Platforma streamingowa Netflix, która wyprodukowała to dzieło, jest symbolem nowego układu sił. Niemieckie finansowanie filmów na małą skalę (co jest sprawą krajów związkowych) powinno wziąć pod uwagę takie radosne sukcesy. Ale większość niemieckich krytyków filmowych zarzuca filmowi zbytnie odstępstwo od orginału. Jednak krytyka międzynarodowa ocenia to inaczej. Czyż nie dzieje się to w myśl zasady: najtrudniej być prorokiem we własnym kraju?”

„Tak dobitne uhonorowanie niemieckiego dramatu antywojennego „Na Zachodzie bez zmian” jest wyraźną odpowiedzią Hollywoodu na wojnę agresji Putina w Ukrainie” – uważa „Wiesbadener Kurier”. „Jednocześnie Akademia Filmowa daje niemieckiej produkcji swoje największe jak dotąd oscarowe błogosławieństwo – i to wcale nie za sprawą wydarzenia kinowego, lecz filmu Netflixa. Co świadczy o jakości oferty tej platformy streamingowej. A przy okazji jest to także ukłon wobec światowego bestsellera Ericha Marii Remarque'a, którego 125. urodziny obchodzone są w tym roku. Napisany prawie sto lat temu znakomity materiał jest nadal gorzko aktualny”.

W innym tonie komentuje „Augsburger Allgemeine" pisząc: „Mimo że nie był to wielki triumf, po raz pierwszy film „Na Zachodzie bez zmian” był nominowany do głównej nagrody jako „Najlepszy film międzynarodowy”. Ale uczciwie mówiąc, wcale na to nie zasłużył. Pokazuje to, że przy całym blasku są także ciemne strony. Nie tylko dlatego, że po raz kolejny wybrano film o niemieckiej wojennej przeszłości, który został wyróżniony, ale także w porównaniu z poprzednimi wcześniej nagrodzonymi Oscarami filmami, takimi jak „Blaszany bębenek” czy „Życie na podsłuchu”, które oferowały znacznie bardziej wielowarstwowe podejście do historii”.

Niemiecki film antywojenny zdobywa Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego

