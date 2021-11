Niemiecka prasa o obowiązku szczepień: Większość jest za

Według dziennika „Suedeutsche Zeitung” „tylko nieliczne decyzje mają taki potencjał, by jeszcze głębiej podzielić społeczeństwo, jak obowiązek szczepień”. Zdaniem komentatora dotyczy to nie tylko przeciwników szczepień, lecz także tych, którzy z powodu antyszczepionkowców są u kresu wytrzymałości. I wściekłość może przechodzić z jednej strony na drugą. Obecnie potrzebny jest ostatni wysiłek, aby zwiększyć liczbę szczepień i równolegle przeprowadzić debatę o tym, w którym momencie obowiązkowe szczepienia stają się nieuniknione. „Debata ta leży w kompetencjach Rady Etyki, powinni w nią zaangażować się eksperci WHO. Ale przede wszystkim kwestia ta musi zostać przedyskutowana w niemieckim parlamencie” – pisze dziennik. I dodaje: „Reakcja na pandemię jest zła, nie wynika z niej nic albo zbyt mało lub ucieka się do najsurowszych środków, jakie można sobie wyobrazić”.

Dziennik „Stuttgarter Zeitung” konstatuje: „Ponieważ Niemcy są bardzo daleko od liczby szczepień dającej odporność populacyjną, obowiązek szczepień byłyby skutecznym działaniem, by te wyniki na dłuższą metę poprawić”. W międzyczasie nieznaczna większość, a w niektórych sondażach nawet wyraźna większość społeczeństwa jest za tym rozwiązaniem – zaznacza komentator. I dodaje, że szczepienia nie są kwestią prywatną; nawet jeśli niektórzy widzą to inaczej i ciągle używają tego jako argumentu przeciwko szczepieniom. „W każdym razie oczywiste jest, że obowiązkowe szczepienia byłyby mniej drastycznym rozwiązaniem niż te, z którymi najprawdopodobniej przyjdzie nam się ponownie zmierzyć” – czytamy.

Z kolei „Reutlinger General-Anzeiger" wskazuje, że „dyskusja ws. obowiązkowych szczepień byłaby dużo mniej nabrzmiała ideologicznie, gdyby politycy nie wykluczyli tego rozwiązania”. Jak przypomina dziennik, kanclerz Angela Merkel zapewniła latem, że nie będzie obowiązku szczepień, co jest jednym z wielu błędów w czasach pandemii. Gazeta uważa także, że z prawnego punktu widzenia wprowadzenie obowiązku szczepień jest możliwe. Ustawa o ochronie przed zakażeniami umożliwiła obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze, a wcześniej przeciwko ospie wietrznej. Czy byłoby to zgodne z konstytucją, w co wątpi FDP, pozostaje kwestią wyważenia praw podstawowych, którą musiałby rozstrzygnąć Federalny Trybunał Konstytucyjny” – stwierdza komentator.

„Obowiązkowe szczepienia stanowią poważną ingerencję w prawa podstawowe” – uważa dziennik „Berliner Zeitung”. Na szczęście sondaże pokazują, że większość społeczeństwa jest za obowiązkowymi szczepieniami. I nawet wśród ich przeciwników opór stopniowo maleje. „Najwyraźniej społeczeństwo jest o wiele dalej niż politycy” – pisze komentator. Uważa, że to okazja, gdyby ktoś chciał narzucić taki obowiązek lub choćby tylko poprowadzić debatę na temat uwarunkowań, w jakich obowiązkowe szczepienia miałyby wejść w życie. „Jednak niemiecka polityka potrafi się ociągać, aby następnie ponownie nawiązać kontakt wtedy, gdy ludzie już dawno mają inne zmartwienia” – czytamy.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>