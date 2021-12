Niemiecka prasa o nowych obostrzeniach: „Akt narodowej solidarności”

„Frankfurter Allgmeine Zeitung” z zadowoleniem stwierdza:

„Nawet jeśli niektórym może się to wydawać nazbyt patetyczne, jest to naprawdę akt narodowej solidarności, który wyraża się jednolitą postawą władz federalnych i landowych, ponad podziałami partyjnymi i możliwą obrazą dla zdecydowanej większości, bo prawie 70 procent w pełni zaszczepionej, a przez to rozsądnej i odpowiedzialnej części społeczeństwa. Jest tak dlatego, że ograniczenia wprowadzone także dla osób zaszczepionych służą ochronie zdrowia i życia osób niezaszczepionych. Dla milionów ociągających się z przyjęciem szczepionki, lekceważących ją i otwartych jej przeciwników będzie teraz, jak najbardziej zresztą słusznie, naprawdę nieprzyjemnie. Wprowadzenie w całym kraju zasady 2G, zgodnie z którą tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy będą mieli dostęp do życia publicznego, oznacza de facto lockdown dla niezaszczepionych i, miejmy nadzieję, powód, dla którego także oni dadzą się zaszczepić.”

„Muenchner Merkur” również popiera nowe obostrzenia:

„Żadnych uroczystości rodzinnych w szerszym gronie, żadnych wizyt w restauracji czy u fryzjera i żądnych świątecznych zakupów; dla niezaszczepionych są to naprawdę twarde i bolesne decyzje. Czy państwo ma do tego prawo? Tak, może bowiem sięgnąć po drastyczne kroki w dramatycznej sytuacji. I musi bardziej niż kiedykolwiek różnicować według statusu szczepień, aby przełamać czwartą falę bez nowego totalnego lockdownu i uchronić oddziały intensywnej terapii przed załamaniem. Nie ma cienia wątpliwości, że przekracza to granice tolerancji osób nadal niezaszczepionych, ale mamy już przecież za sobą przekroczenie paru innych takich granic: granicy cierpliwości chorych na raka, którym przełożono operację, czy ludzi po zawale serca, umierających w karetkach pogotowia po drodze od jednego szpitala do drugiego. Warto też wspomnieć tu o granicy cierpliwości przekraczanej wskutek różnych skutków lockdownu – społecznych, kulturalnych i finansowych.”

„Volksstimme” z Magdeburga jest podobnego zdania:

„Imprezy masowe i świąteczne zakupy – tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Dla wszystkich niezaszczepionych równa się to wprowadzeniu adwentowego lockdownu. W tej sprawie wciąż jeszcze urzędująca kanclerz, jej następca i premierzy krajów związkowych wreszcie sięgnęli po skuteczne narzędzie działania i położyli kres brzemiennej w skutki dalszej zwłoce i wahaniom. Najważniejsze jest to, że nowe, zaostrzone przepisy w walce z pandemią będą obowiązywać w jednolitej formie na terenie całego kraju, co zminimalizuje tarcia pomiędzy poszczególnymi landami.”

„Stuttgarter Zeitung” zastanawia się:

„Całkiem możliwe jest, że podjęte decyzje wywrą taki nacisk na wciąż jeszcze niezaszczepionych, że w ostatecznym rachunku ich skutek będzie taki sam, jak w przypadku niekontrolowanej akcji obowiązkowego szczepienia się dla wszystkich. Może zatem okazać się, że o tej emocjonalnej kwestii da się dyskutować nieco spokojniej, zanim w przyszłym roku trzeba będzie o niej zadecydować.”

„Nuernberger Nachrichten” komentuje w podobnym duchu:

„To był naprawdę długi i ciężki poród. Za to teraz, po upływie prawie roku od rozpoczęcia akcji masowych szczepień ludności, politycy wreszcie pchnęli naprzód coś, co przez długi czas graniczyło dla nich z niemożliwością, a mianowicie – wprowadzenie powszechnego obowiązku szczepień.”

„Frankfurter Neue Presse” nieco krytycznie analizuje:

„Władze federalne i landowe nie zdecydowały się poruszyć drażliwej sprawy lockdownu. Zastąpienie go w handlu i gastronomii zasadą 2G jest rozwiązaniem łagodniejszym, ale także ono przyniesie tym branżom silny spadek obrotów. Jak wynika z analizy instytutu badania opinii publicznej Forsa, większość osób zaszczepionych jest ostrożna w nawiązywaniu kontaktów z innymi i unika większych zgromadzeń oraz restauracji. Udają się zatem na coś w rodzaju dobrowolnego lockdownu, który dla niezaszczepionych staje się rozwiązaniem przymusowym. Dla wielu instytucji i placówek nie opłaca się w tej sytuacji w ogóle otwierać podwojów, ponieważ dla nich końcowy skutek jest taki sam i to tylko dlatego, że politycy zdecydowali się unikać słowa ‘lockdown’ i przerzucili odpowiedzialność na innych.”

