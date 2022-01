Niemiecka prasa o nowych decyzjach w sprawie pandemii: wyważone i stosowne

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze: "Od momentu pojawienia się omikronu, jest jedna dobra i jedna zła wiadomość. Dobra wiadomość mówi, że ten wariant (...) jest mniej groźny niż pozostałe warianty (pod warunkiem, że jesteś podwójnie i potrójnie zaszczepiony). (...) Zła wiadomość: Ponieważ mamy do czynienia z tak wieloma zachorowaniami jednocześnie i pewnie kiedyś dopadnie to wszystkich, obłożenie szpitali nie zmniejszy się. To postawiło premierów landów przed dylematem, jak znaleźć złoty środek. Tym złotym środkiem jest przeciąganie w czasie fali tak, aby nie była zbyt wysoka. (...) Zwyciężyli naukowcy i politycy, którzy już dwa lata temu byli zdania, że z tym wirusem trzeba żyć".

Komentator "Die Welt" zastanawia się na ile realne jest uchwalenie powszechnego obowiązku szczepień na COVID-19. "Rozsądne wdrożenie obowiązku szczepień jest prawie niemożliwe. Aby wysłać wezwanie do osoby niezaszczepionej – np. listownie, jak to jest planowane w Austrii – konieczny byłby rejestr szczepień, tzn. baza danych szczepień wszystkich obywateli w Niemczech. Przedstawiciele partii tworzących koalicję rządową, w tym minister zdrowia Lauterbach, są jednak słusznie krytyczni wobec tak ogromnego gromadzenia przez państwo wrażliwych danych dotyczących zdrowia".

Decyzje kanclerza i premierów landów komentuje także prasa regionalna. Nawiązując do przywilejów do korzystania z gastronomii dla osób potrójnie zaszczepionych na przykład "Leipziger Volkszeitung" zauważa, że "dawka przypominająca jest przepustką do możliwie normalnego życia. To konsekwencja odkrycia naukowców, że ta dawka jest najskuteczniejszym środkiem przeciwko fali omikrona. Ten element wspólnej walki federacji i landów z pandemią można uznać za sukces. Ta decyzja to zachęta dla osób podwójnie zaszczepionych, by postarać się o dawkę przypominającą – i to jak najszybciej".

"Wesfaelische Nachrichten" ocenia, że: "Nowe decyzje władz federalnych i landowych nie są jakimś genialnym posunięciem wobec wariantu omikron i zagrożenia piątą falą. Ale jedno jest jasne: Rząd Niemiec jest zdeterminowany, aby osiągnąć swój cel 30 milionów dodatkowych szczepień do końca stycznia. (...) Ale bzdurą jest podejmowanie dalekosiężnych decyzji bez dokładnych danych o liczbie zakażeń po tak wielu dniach wolnych od pracy. Opóźnienie w zgłaszaniu liczby zakażeń przerodziło się w trwający tygodniami pat. Nie po raz pierwszy – i to pod koniec drugiego roku pandemii! Wynika to również z wolno postępującej cyfryzacji w urzędach. Politycy powinny jak najszybciej poprawić wyposażenie przeciążonych sanepidów" .

"Neue Osnabruecker Zeitung" analizuje: "Nowe zasady wydają się być wyważone i stosowne. Z jednej strony zwolnienie z kwarantanny wszystkich osób po trzeciej dawce, nowo zaszczepionych i ozdrowieńców. Dzieci mogą też szybciej wrócić do szkoły czy przedszkola. To prawda, bo omikron rzadko powoduje ciężki przebieg choroby, a w przypadku dzieci praktycznie nigdy. Jeśli się to potwierdzi, to należy zastanowić się nad całkowitym zniesieniem kwarantanny dla najmłodszych. Zbyt wiele już wymagano od nich w celu ochrony starszych. To, że w restauracjach i i pubach, nawet ci, którzy zostali zaszczepieni, muszą mieć negatywny wynik testu, jest ciężkostrawny dla branży gastronomicznej. Ponieważ jednak ten obowiązek nie dotyczy potrójnie zaszczepionych i łatwo jest umówić się na trzecią dawkę, jest to też zrozumiałe".