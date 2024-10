Niemiecka prasa o młodzieży: Wielu chce autorytaryzmu

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje: „Samo zainteresowanie nie wystarczy, by utrzymać demokrację przy życiu. Aby bronić jej przed atakami, trzeba odpowiednio działać – i nie oddawać władzy tym, którzy zatruwają klimat polityczny. Fakt, że AfD tak dobrze wypadła w wyborach we wschodnich Niemczech, zwłaszcza wśród młodych wyborców, zwrócił na siebie uwagę. Wpisują się w to wyniki badania koncernu Shell na temat młodzieży, wedle których połowa ankietowanych młodych ludzi wykazuje postawę autorytarną. (.) Tęsknota za strukturą znacznie wzrosła od ostatniego badania w 2019 roku; urosła w czasach wyraźnych kryzysów: korona, Ukraina, Bliski Wschód, zmiana klimatu. Młodzi ludzie obawiają się wojny w Europie bardziej niż czegokolwiek innego, długo potem pojawiają się obawy przed ubóstwem, zanieczyszczeniem środowiska i rosnącą wrogością.”

Zdaniem koblenckiej „Rhein-Zeitung”, alarmującym sygnałem jest silne poparcie dla prawicowych postaw wśród młodych mężczyzn. Jednak, jak zauważa dziennik, „jednocześnie pocieszające jest to, że nie nastąpiło jeszcze prawdziwe przesunięcie na prawo wśród młodych ludzi. Ale nie jest to oczywiste. Rząd (Niemiec - red.) musi współpracować z landami w celu wzmocnienia systemu edukacji, który będzie produkował oświeconych ludzi, którzy nie zadowolą się zbyt prostymi przekazami na TikToku. Potrzebna jest polityka społeczna, która będzie sprawiedliwa międzypokoleniowo i pomimo wyzwań związanych z odchodzeniem na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego nie będzie ponad miarę obciążać pokolenia płacącego składki ubezpieczeniowe. To są gigantyczne zadania, którym musi stawić czoła następny rząd federalny”. Tylko wtedy kolejne młode pokolenia będą miały stabilną sytuację – dodaje dziennik.

W „Weser Kurier” czytamy: „Fakt, że wyborcy, którzy głosowali po raz pierwszy, tak często wybierali Alternatywę dla Niemiec (AfD), nie ma wiele wspólnego z rosnącymi w grupie młodych mężczyzn poglądami prawicowymi. Chodzi tu raczej o tematy, którymi interesują się młodzi. W wyborach federalnych w 2021 roku były to zmiany klimatu i cyfryzacja. Właśnie dlatego zapunktowali Zieloni i FDP (liberałowie – red.). Ostatnio debatę publiczną zdominowała migracja. Wzmocniło to Alternatywę dla Niemiec. Koalicja rządząca musi się z tym uporać. Czy uda jej się to za pomocą rozwodnionego pakietu bezpieczeństwa (ogłoszony właśnie przez rząd Niemiec pakiet ustaw dot. bezpieczeństwa i azylu – red.), należy podać w wątpliwość.”

„Shell Youth Study” stanowi ważną podstawę edukacji politycznej – pisze gazeta „Nuernberger Nachrichten”, dodając, że właśnie tej edukacji ewidentnie brakuje. „Krytycy mogą twierdzić, że nie do wszystkich klas społecznych można dotrzeć z programami edukacyjnymi. I chociaż to prawda, to nie zwalnia to polityki z podejmowania prób. W przeciwnym razie za pięć lat naukowcy mogą faktycznie ogłosić przesunięcie w prawo. Jeszcze jest czas na to, by trafić do niezadowolonych. Trzeba się o to jednak postarać i zająć przestrzenie (w tym sieci społecznościowe, takie jak TikTok), w których poruszają się młodzi ludzie” – konkluduje dziennik.

