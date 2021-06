Niemiecka prasa o klęsce Niemców na EURO: koniec ery Loewa

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" w wydaniu internetowym pisze: "Odpadnięcie niemieckiej jedenastki w pierwszej rundzie pucharowej Mistrzostw Europy nie jest niespodzianką. Upadek niemieckiego futbolu za Joachima Loewa ukazał się na Wembley w całej swojej smutnej konsekwencji. Last Exit Wembley. Po 15 latach na tym jednym z najsłynniejszych dla futbolu miejsc zakończyła się era Joachima Loewa (...) Od Mistrzostw Świata w 2018 roku w Rosji, gdzie ówczesny obrońca tytułu skończył na ostatnim miejscu w grupie w pierwszej rundzie, Loew bezskutecznie pracował nad obiecanym nowym początkiem (...). Oszukiwanie samych siebie przez Loewa, narodową jedenastkę i Niemiecki Związek Piłki Nożnej po klęsce na mundialu zostało definitywnie zdemaskowane".

"To były godne ramy dla końca pewnej ery: Anglia na stadionie Wembley jako katapulta dla Joachima Loewa" - komentuje dziennik "Frankfurter Rundschau". "To wprawdzie nie kompromitacja, jaką byłaby o włos porażka z Węgrami w ostatnim meczu grupowym, ale mimo to wielkie rozczarowanie. Rozczarowanie, które stało się udziałem innych wielkich drużyn tego turnieju. Rozczarowanie, które pozostanie jednak w pamięci jako końcowy akord 15-letniej kariery trenera reprezentacji, która przez długi czas przynosiła sukcesy i która pozytywnie zmieniła futbol w tym kraju".

Również prasa regionalna komentuje klęskę Niemców. Zdaniem komentatora dziennika "Koelner Stadt-Anzeiger" Niemcy odpadli zasłużenie: "Rzadko kiedy tak wczesna porażka na turnieju była brzemienna w skutki jak ta. To, że Anglicy będą mieli lepszy plan niż niemiecka jedenastka, można było przewidzieć po przyjrzeniu się działaniom trenerów obu drużyn".

Z kolei wychodzący we Fryburgu dziennik "Badische Zeitung" zauważa: "Potrwa to jeszcze jakiś czas zanim negatywne wrażenia z ostatnich lat trenerskich Loewa zbledną i jego rzeczywiste zasługi dla niemieckiego futbolu rozbłysną tak, jak na to zasłużył. Pięć razy pod rząd udało mu się jako trenerowi wejść w wielkich turniejach co najmniej do półfinału, w 2014 roku Niemcy zdobyły tytuł mistrza świata. To zasługi, które trudno przecenić. A przede wszystkim - Loew pozostanie tym trenerem, który uwolnił niemiecką piłkę od ciężkawego i nieokrzesanego wizerunku i dodał mu element estetyczny".