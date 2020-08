Niemiecka prasa o gospodarce: Instrumenty pomocy już są

Ekonomiczny dziennik „Handelsblatt” pisze:

„W kryzysie jest niebezpiecznie, gdy polityka jest zbyt skąpa. Spowolniłoby to ożywienie gospodarcze. Jednak po zakończeniu kryzysu, jest czas konsolidacji. Może być jeszcze za wcześnie, by to zaplanować. Dalszy rozwój gospodarczy jest zbyt niepewny w związku z rosnącą liczbą zakażeń. Ale nie można tego odłożyć na czas nieokreślony. W końcu kolejny kryzys będzie wymagał ponownie pola manewru w budżecie, aby państwo mogło podjąć środki zaradcze”.

Dziennik „Allgemeine Zeitung" z Moguncji zastanawia się:

„Jak stabilna jest naprawdę nasza gospodarka? Jak wysokie jest ryzyko fali bankructw, związanych z utratą pracy? Fakt, że obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości został zawieszony, a miliony zatrudnionych pracują w skróconym wymiarze godzin, pomaga przedsiębiorstwom i pracownikom, ale również utrudnia ocenę rzeczywistego zakresu problemów i sytuacji zarobkowej firm. W najlepszym wypadku pomoc doprowadzi do zmian strukturalnych i nie opóźni ich niepotrzebnie. Także środków stymulacji gospodarczej, takich jak niedawny pakiet o wartości 130 mld euro, nie można powtarzać do woli. Obniżka podatku VAT, której powodzenie jest coraz bardziej wątpliwe, odbije się na budżecie krajowym w drugiej połowie roku”.

W „Mitteldeutsche Zeitung" czytamy:

„Początkowe ożywienie w wielu sektorach nie powinno przysłaniać faktu, że mamy do czynienia z niezwykle skomplikowanym rozwojem gospodarczym, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Dopóki ludność nie zostanie zaszczepiona - co w opinii ekspertów nie będzie miało miejsca do połowy 2022 r.- duża część branży rozrywkowej nie będzie mogła powrócić do równowagi. Targi, wystawy, konferencje, zjazdy, edukacja zawodowa, dyskoteki, koncerty, teatr, karnawał, cyrki - pracuje tu około 1,5 miliona ludzi, od artystów do sprzątaczek. Przedsiębiorstwa i pracownicy przetrzymują z miesiąca na miesiąc dzięki skróconemu czasowi pracy i niewielkiej pomocy nadzwyczajnej. Ale wkrótce te ostatnie oszczędności zostaną wyczerpane”.

„Frankfurter Rundschau" konstatuje:

„Wygląda na to, że rząd federalny nie zrozumiał jeszcze konsekwencji. Instrumenty pomocy są już dostępne, ale muszą one zostać dostosowane i rozbudowane. Chodzi o lepsze warunki kredytowe, rozszerzenie programów pomostowych dla wszystkich wielkości firm, wszystkie rodzaje kosztów i podczas wszystkich miesięcy kryzysu bardziej elastyczne zatrudnienie w mniejszym wymiarze godzin, jak i rozszerzone tego opcje, a także rozszerzone możliwości podatkowe w zakresie kompensowania strat bieżących zyskami z lat poprzednich. To wszystko musi teraz stać się bardzo szybko i być tak przeprowadzone, żeby poszkodowane firmy na cały okres, aż do momentu powstrzymania pandemii za pomocą szczepionki miały jakieś perspektywy. Pieniądze zostałyby dobrze zainwestowane, ponieważ umożliwiłoby to przedsiębiorstwom przetrwanie i szybki start po zakończeniu pandemii”.