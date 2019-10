Niemiecka prasa o Dniu Jedności Niemiec: Podzielone jak nigdy dotąd?

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" konstatuje:

"Prawie 30 lat od upadku muru świętowany będzie w Kilonii Dzień Jedności Niemiec pod hasłem: ''Odwaga łączy''. To nawiązanie w pierwszej linii do odwagi Niemców z NRD, którzy obalili władzę SED i szukali powiązań z zachodem. Była to taakże odwaga, by tę okoliczność potraktować w stylu Helmuta Kohla jako osadzony w konstytucji nakaz ponownego zjednoczenia. A ostatecznie motto uroczystości, co jest też jego zadaniem, nawiązuje do współczesności z przekazem: tylko odważni pokonają następstwa podziału Niemiec, które w wyborach do landtagów ukazały nowe podziały: tutaj na przyjaciół, a tam na wrogów demokracji Republiki Federalnej Niemiec":

W podobnym tonie pisze "Die Welt":

"W tych dniach prawie jest niemożliwe, by czytając o demokracji w narodzie, nie natknąć się na słowo podział. Niemcy są głęboko podzielone, podzielone tak, jak nigdy dotąd (..). Jeśli prawdą jest to, o czym się pisze, to podział ten przebiega dokładnie tam, gdzie wcześniej do niego doszło. Jeśli wierzyć temu, co się czyta, to komunizm, który tylko przez przypadek dotarł aż do Łaby, a nie do Renu, zmienił DNA ludzi w obu częściach kraju. Wschód odczuwa inaczej, mieszka inaczej, je inaczej. Jest inny. Tak myśli zachód. Zachód odczuwa inaczej, mieszka inaczej, je inaczej i jest inny. Tak myśli wschód. Ale czy tak jest rzeczywiście?(...) Dzisiaj jest znowu 3 października. Kto lubi podziały, bardzo proszę... Przecież mamy wolny kraj. Kto natomiast uważa, że ma dosyć podziałów, powinien odwiedzić przyjaciół ze wschodu czy zachodu. Wtedy pojawi się może nawet odrobina świątecznego nastroju".

Także "Sueddeutsche Zeitung" jest zdania:

"Malkontenci są i na wschodzie i zachodzie. Na wschodzie zaliczają się do nich zawzięci nostalgicy, jak i ci, którzy bardziej odrzucają współczesny system niż, tęsknią rzeczywiście za starym. Do zachodnich narzekaczy należą z kolei ci, dla których NRD było jedynie państwem bezprawia (co się zgadza) i niczym więcej. Należą do nich ci, którzy nie interesują się poważnie biograficznymi pęknięciami i realnymi stratami na wschodzie, lecz widzą przede wszystkim duże pieniądze, które tam poszły i życzą sobie, by żyjący ludzie tam wreszcie wybierali normalnie, a poza tym zamilkili w poczuciu wdzięczności (...).

Dziennik "Aachener Zeitung" pisze:

"Wciąż istnieje problem, że wschodni i zachodni Niemcy za mało o sobie wiedzą. Ponieważ 'wessi' 40 lat dłużej cieszyli się wolnością, jest ich więcej i mają, powinni starać się bardziej zgłębić warunki życia wschodniech rodaków niż na odwrót. Czy są tym zainteresowani? Ludzie są najbardziej zainteresowani Berlinem, ale Berlin to nie Niemcy Wschodnie. Jest zainteresowanie przyrodą Meklemburgii, skarbami kultury w Dreźnie i weimarskim klasycyzmem. Poza tym jest ono umiarkowane. Jak żyło się i udawało przeżyć w NRD, jak obywatele w kraju rządzącym przez SED radzili sobie z sytuacją i że chętnie spoglądają wstecz, mało kto na Zachodzie chce o tym wiedzieć".