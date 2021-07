Niemiecka prasa o Delcie i wskaźniku zakażeń: Zachować czujność

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” stwierdza:

„Nie tylko wiodący wirusolodzy są zaniepokojeni z powodu kulejącej kampanii szczepień w tym kraju. Wielu młodych ludzi po prostu odmawia zaszczepienia się z wygodnictwa lub fałszywie rozumianego poczucia bezpieczeństwa w obliczu pozornie niskich wskaźników zachorowalności. Chociaż, w przeciwieństwie do wiosny, szczepionki jest w bród, z powodu zmęczenia szczepieniami staje się ona już nietrwałym towarem w wielu gabinetach lekarskich. Ale poziom znacznie niższy niż 85 procent osób w pełni zaszczepionych(...) nie wystarczy, aby utrzymać obłożenie szpitala na niskim poziomie także w okresie jesienno-zimowym. (...) Że może się to skończyć katastrofą w postaci rozprzestrzeniania się bez kontroli agresywnego wirusa w całkowicie otwartym kraju z wieloma nieszczepionymi ludźmi, pokazuje Anglia. Miejmy nadzieję, że Niemcy są zabezpieczone przed takimi eksperymentami”.

W podobnym tonie pisze „Mitteldeutsche Zeitung”:

„Wraz ze spadkiem wskaźnika zachorowalności spadła również czujność. Jednocześnie gotowość do szczepień ochronnych maleje w całym kraju w stopniu, który jest alarmujący. Ostrożność i szczepienia to wciąż jedyne sposoby na opanowanie tej pandemii. Tendencja spadkowa dotycząca liczby zakażeń już dawno uległa odwróceniu. Po lecie ulgi może nastąpić jesień i zima ograniczeń. W ten sposób zagrożone jest regularne funkcjonowanie szkół. To od wszystkich członków społeczeństwa zależy, czy do tego dojdzie. Maski pozostają ważne, podobnie jak dystans i przyzwoitość”.

Z kolei dziennik „Badische Zeitung” jest zdania, że:

„Z każdą podaną (podwójną) dawką, jedna osoba jest uchroniona przed Covid-19, lub przynajmniej bardzo prawdopodobne, że będzie chroniona przed ciężkim przebiegiem choroby. W tym samym czasie duża liczba zaszczepionych utrudniłaby wirusowi przemieszczanie się, a tym samym powstawanie kolejnych mutacji. Jednak z powodu wolnych postępów w szczepieniach trudno o tym mówić. To jest irytujące: Szczepionki jest obecnie w bród, przynajmniej w zamożnych krajach. Ale trzeba je reklamować jak kwaśne piwo, a jednocześnie wielka jest tęsknota, by zostawić za sobą ostatnie nawet resztki ograniczeń. (...) Ci, którzy się nie szczepią, narażają się na niebezpieczeństwo i zachowują się w sposób niesolidarny wobec tych, którzy nie mogą być zaszczepieni. Nawiasem mówiąc, wśród nich są młodzi ludzie, którzy szczególnie ucierpieli z powodu lockdownu i zdalnego nauczania”.

„Tendencja spadkowa w przypadku liczby zakażeń już dawno uległa odwróceniu” – wskazuje „Frankfurter Rundschau”.

„Jens Spahn (CDU) już teraz ostrzega, że jeśli tak dalej pójdzie, to we wrześniu wskaźnik zachorowalności przekroczy 400 na 100 tys. A może być jeszcze gorzej. Tak ważne regularne funkcjonowanie szkół po wakacjach letnich stoi teraz na krawędzi załamania. Po lecie ulgi może nastąpić długa jesień i zima lockdownu i restrykcji. Nikt nie może tego chcieć (…). Nie możemy sobie pozwolić na pobłażliwość w zakresie podstawowych zasad zwalczania pandemii (…)”.

Natomiast „Suedwest – Presse" konstatuje:

„Ponadto istnieje większe ryzyko, że nawet zakażone osoby, które początkowo nie miały prawie żadnych objawów, doznają trwałych szkód z powodu Long Covid. Nie należy więc obecnie dać się zwieść niskim wskaźnikom zachorowalności. Wirus będzie bezlitośnie wykorzystywał każdą okazję, taką jak zmęczenie szczepieniami, aby zepsuć nam jesień i zimę. Musimy zachować czujność. Nawet jeśli jest to denerwujące”.

