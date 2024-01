Niemiecka prasa o decyzji MTS: przejaw bezsilności

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ nakazał Izraelowi podjęcie wszelkich możliwych środków, by zapobiec aktom ludobójstwa w Strefie Gazy. Ale nie nakazał wstrzymania ognia. Niemiecka prasa komentuje.

Zdaniem „Frankfurter Allgemeine Zeitung” sędziowie stracili szansę. Przedstawiony przez amerykańską sędzię w beznamiętny sposób stan faktyczny zawierał luki. „Co prawda wskazała na atak Hamasu i wzięcie zakładników. Ale nawet jeśli chodzi tylko o postępowanie w trybie przyspieszonym i ochronę przed ludobójstwem, szacunki dotyczące liczby ofiar palestyńskich i empatyczne apele ONZ pomijają fakt, że terroryści, którzy dotychczas kontrolowali Gazę i nadal strzelają w kierunku Izraela, rzadko używają szpitali, szkół i meczetów jako punktów dowodzenia lub składów broni” – pisze dziennik. I dodaje: „Teraz Izrael będzie musiał jednak jeszcze bardziej troszczyć się o ochronę niewinnych cywilów. To, że nie ma wątpliwości co do jego woli działania zgodnie z zasadami państwa prawa, pokazuje jego reakcja na wykroczenie taka, jak jego pojawienie się w Hadze”.

„Wszystko, co powiedział Trybunał, się zgadza: izraelscy politycy prawicowi muszą przestać szerzyć nienawiść, która jest przestępcza” – wskazuje „Suedeutsche Zeitung”. Armia izraelska może dalej walczyć, ale wyłącznie przeciwko Hamasowi, a nie przeciwko ludności cywilnej. A że ostatnio to już tak nie wyglądało, konieczna jest pilna zmiana obecnej taktyki wojennej. „Wezwanie z Hagi jest naglące, ale niekompletne i jednostronne. Chętnie usłyszelibyśmy więcej” – czytamy.

Według „Junge Welt” z Berlina w rzeczywistości trybunał uchylał się w swojej decyzji od odpowiedzi na kluczowe pytanie, czy izraelskie działania wojenne mają cechy ludobójstwa. „Tym samym jego wezwanie Izraela, aby ‘przy użyciu wszelkich dostępnych środków' zapewnił, że jego siły zbrojne nie popełnią tam ludobójstwa, nie tylko jest przejawem bezsilności, ale także pozbawione znaczenia z powodu braku definicji” – stwierdza dziennik. Również postulat, aby Izrael umożliwił dostarczanie ludności obleganego obszaru ‘pilnie potrzebnych podstawowych usług i pomocy humanitarnej', nie pomoże bez podania ilościowych danych. „Ostatecznie rząd izraelski przyjmuje niegodziwy punkt widzenia, że obecne dostawy są wystarczające” – konstatuje „Junge Welt”.

W innym tonie komentuje „Stuttgarter Nachrichten” wskazując, że decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest rozsądna. „Izrael musi chronić ludność cywilną w Strefie Gazy przed ludobójstwem ze strony izraelskiego wojska. Trybunał ONZ uznaje, że w obliczu ponad 25 000 cywilnych ofiar śmiertelnych i 1,7 miliona przesiedlonych osób, które nie mają zapewnionego bezpiecznego dostępu do żywności, wody i opieki medycznej, istnieje tego realne zagrożenie w Gazie. Przesłanie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości brzmi: Musi być możliwe prowadzenie działań przeciwko Hamasowi bez popełniania ludobójstwa. Być może jednak Izrael po prostu przejdzie nad tym do porządku dziennego podkreślając, że zawsze starał się unikać ofiar wśród ludności cywilnej. W Gazie prawdopodobnie niewiele się zmieni”.

Z kolei „Reutlinger General-Anzeiger” stwierdza: „Oczywiście, że Izrael ma prawo do obrony własnej. Niemniej jednak należy zastanowić się, jak znaleźć wyjście z konfliktu zbrojnego. MTS będzie kontynuował postępowanie przeciwko Izraelowi w sprawie oskarżenia o ludobójstwo. Z tego powodu rząd w Tel Awiwie powinien rozważyć nową, długoterminową strategię dla Strefy Gazy. Nie tylko po to, aby uniknąć ewentualnego wyroku skazującego, ale także dlatego, że samo użycie siły militarnej nie może przynieść pokoju w Izraelu”.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>