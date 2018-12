Niemiecka prasa o COP24: Czas radykalnych rozwiązań

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje: „W polityce klimatycznej sporo mówi się wprawdzie o zaufaniu, ale jest to dobro deficytowe. Wszyscy gracze mają dylemat, że muszą wiele oferować, jednocześnie ryzykując wiele. Bank Światowy i rząd RFN stawiają na wariant zaufania i udzielają wsparcia finansowego. (...) Pozostaje tylko wierzyć, że kraje wschodzące i rozwijające się to docenią. Jest przykład dający nadzieję. Przed szczytem w Paryżu odbyło się to w podobnym stylu i dobrze się skończyło. Ponieważ porozumienie bez zamykającego zbioru przepisów jest jak puste opakowanie, trzeba wierzyć, że taka taktyka sprawdzi się również w Katowicach”.

„Badische Neueste Nachrichten” z Karlsruhe konstatują: „To była ostatnia kropla nadziei w oceanie zwątpienia. Kiedy USA pod wodzą sceptycznego wobec problemów klimatycznych prezydenta Donalda Trumpa zaczęły się wycofywać ze wspólnych zabiegów ratowania Ziemi przed ekologiczną zagładą, pocieszano się tym, że inne państwa na przekór będą jeszcze bardziej trzymać się razem. Odtąd sojusz rozumnych będzie mówił jednym głosem, nadrabiając niedostateczne wsparcie dyletanckiego grzesznika klimatycznego zza Atlantyku. Tak myślano w połowie 2017 r. Niestety, jak się okazało, zbyt optymistycznie. Nie zaszkodzi wzmocnić finansowo Zielony Fundusz Klimatyczny ONZ. Jednak suma środków nie zdoła sama zrekompensować powolnego procesu zmian strukturalnych w krajach uprzemysłowionych. Świat musi przezwyciężyć egoizmy narodowe i dostrzec, że nadszedł czas radykalnych rozwiązań. Nie ma innego ważniejszego zadania globalnego, jak intensywna terapia dla nagrzanej Ziemi”.

Natomiast dziennik „Allgemeine Zeitung” z Moguncji stwierdza: „Konferencja musi jednych nakłonić do rezygnacji ze stanu posiadania i zamożności, drugich powstrzymać przed tym, by nie zechcieli sięgnąć po to dla siebie. Kto jest uczciwy, przyzna: to może się nie powieść. Zwłaszcza, że różnorodne są powody globalnego ocieplenia. Obok produkcji krajów uprzemysłowionych, pewną rolę odgrywa także przeludnienie”.

Regionalny dziennik „Nuernberger Nachrichten" pisze: „Pomimo wszystkich dowodów niektórzy uważają zmiany klimatu za urojenie. Zakładając, że to prawda: rozwiązania, o które się zabiega, doprowadziłyby do tego, że miasta byłyby cichsze, a powietrze o wiele czystsze, bo jeździłyby samochody elektryczne. A pomyślność gospodarki światowej nie zależy już od państw z budzącym wątpliwości czy zgoła dyktatorskim przywództwem, które przypadkiem mają złoża ropy czy gazu. Ponadto do każdego powinno dotrzeć, że złoża te są ograniczone i choćby z tego powodu należy doprowadzić do restrukturyzacji gospodarki energetycznej”.