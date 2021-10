Niemiecka prasa o CDU: kaczka z kulawą nogą

Dziennik „ Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze: „Godzina zero: decyzją o wyborze całego kierownictwa na nadzwyczajnym kongresie partii, CDU wyciągnęła konsekwencje z porażki wyborczej sprzed dwóch tygodni. Decyzja o nowym początku jest teraz jedynym obiecującym rozwiązaniem na wyjście z głębokiego kryzysu partii. (...) CDU będzie miała na to wystarczająco dużo czasu będąc w opozycji. Podejmując decyzję o całkowitej reorganizacji wreszcie wycofuje się z wyścigu o to, kto będzie rządził w Niemczech przez następne cztery lata.

Partia jest całkowicie zajęta sobą i do czasu wyłonienia nowych władz będzie kaczką z kulawą nogą. Ma to również konsekwencje dla negocjacji koalicyjnych: Reorganizacja CDU pogarsza pozycję negocjacyjną FDP".

Dziennik „Die Welt" zastanawia się kto może w przyszłości pokierować CDU: „Będzie konieczne porozumienie. Sytuacja wokół kandydatów na przewodniczącego jest bowiem chaotyczna. Czy skrzydło opowiadające się za wyraźniejszym profilem gospodarczo-liberalnym i konserwatywnym będzie musiało ponownie wybierać między Jensem Spahnem a Friedrichem Merzem? A może obaj odłożą na bok osobiste ambicje na rzecz trzeciego, Carstena Linnemanna? Czy Norbert Roettgen i Ralph Brinkhaus byliby w stanie współpracować?" – pyta komentator.

Ekonomiczny dziennik „Handelsblatt" zauważa: „Czy członkowie wybiorą nowe kierownictwo partii bezpośrednio, czy poprzez swoje organy przedstawicielskie nie jest czynnikiem decydującym. To tylko jedno z trwale jadowitych ukłuć lidera CSU Markusa Soedera. Ważniejsze byłoby wyjaśnienie relacji z siostrzaną CSU. To jest kwestia tego, jak postępować ze sobą w partii chrześcijańskiej i w jaki sposób prowadzić jest walka o władzę. Również w tym przypadku CDU/CSU i SPD nie mają ze sobą nic wspólnego. Podobnie jak SPD, CDU/CSU zapomniało o uważnym słuchaniu swoich członków, a tym samym obywateli w celu dopasowywania polityki do życia. Liczyła tylko walka o władzę. Unię chadecką czekają go ciężkie czasy, jakby chodziło o naukę chodzenia. (...) Jeśli CDU uda się wiarygodnie postawić polityczne barierki ochronne, byłby to pierwszy pewny krok we właściwym kierunku".

Komentator „Frankfurter Rundschau" twierdzi: „​​​​​​​Chrześcijańscy demokraci nadal gotują się we własnym sosie. Trudno sobie wyobrazić w tej egzystencjalnej fazie wstrząsów po klęsce wyborczej opracowanie nowych recept na tematy i ludzi. CDU potrzebuje sporej dyscypliny, aby wyjść żywo z tego dołka. W słowie ’odnowa’ zawarte jest określenie ’nowa’. Obejmuje ono nowe głowy i obcięcie starych warkoczy. Tak jak Peter Altmaier i Annegret Kramp-Karrenbauer zwolnili swoje miejsca w Bundestagu na rzecz młodszych posłów, a Armin Laschet umożliwia nowy początek we władzach partii, tak siły wewnątrz niej, które doprowadziły do upadku partii w ostatnich miesiącach, powinny podjąć wysiłek refleksji.

(...) Rozwiązanie zespołowe wyszłoby CDU na dobre. Od 2018 roku było wystarczająco sporów. W tym nowy początku, CDU musi udowodnić, że przy trzecim podejściu stać ją na więcej".

„​​​​​​​Nowe linie podziału nie będą przebiegać między CDU i CSU" – uważa komentator „Sueddeutsche Zeitung". „​​​​​​​Będą się one przebiegać między liberałami gospodarczymi a politykami socjalnymi, między tradycjonalistami, którzy pragną powrotu do starych dobrych czasów (z Friedrichem Merzem na czele, człowiekiem dnia wczorajszego), a tymi, którzy wiedzą, że nowoczesna, konserwatywna partia musi znaleźć nowe odpowiedzi na wyzwania czasu".

