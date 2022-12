Niemiecka prasa o bliskim końcu pandemii: dobra wiadomość

"Słowa wirusologa Christiana Drostena o końcu pandemii dają nadzieję" - pisze we wtorek, 27 grudnia, "Stuttgarter Zeitung". Jeśli Drosten uważa, że najgorsze już za nami, można odetchnąć z ulgą, ale w żadnym wypadku odzyskać spokój. W końcu pandemia koronawirusa obecna na całym świecie i aktualnie szalejąca masowo w Chinach może wytworzyć kolejną niebezpieczną odmianę patogenu. "Najważniejsza jest pomoc dla osób z długim covidem oraz dla dzieci i młodzieży, których możliwości edukacyjne ucierpiały z powodu zamkniętych szkół, a także czujność wspólnoty państw, aby w przypadku nowego zagrożenia pandemicznego szybko i konsekwentnie działać" - konstatuje dziennik regionalny.

"Wiesbadener Kurier" stwierdza: "W kraju mamy wirusa pod kontrolą. Zanim zniesione zostaną wszystkie ograniczenia, upłynie wiele miesięcy. Ale czas najwyższy, by zająć się dalszym ich łagodzeniem. Ludzie nauczyli się odpowiedzialności za samych siebie. Jednak nie należy lekceważyć żadnych wirusowych zachorowań. Musimy wyciągnąć wnioski z czasów koronawirusa i być lepiej przygotowani na ewentualną nową pandemię. Musimy zatroszczyć się także o tych, którzy wciąż odczuwają skutki covidu".

"Wśród wielu niepokojących wiadomości na koniec roku jest też jedna dobra" - konstatuje regionylny dziennik "Suedkurier". Wygląda na to, że Niemcy uporały się z koszmarem koronawirusa. Wirusolog Christian Drosten, znany z tego, że niczego nie bagatelizuje, uznał pandemię za zakończoną. Wirus nie zginął, ale w ocenie eksperta znalazł się w końcu pod kontrolą. "Że może być też inaczej, widać w Chinach. Aby zlikwidować całkowicie patogena tamtejszy reżim zdławił na dużą skalę życie publiczne" - pisze dziennik. Ale ta próba się nie powiodła i cenę za to płaci społeczeństwo. Także zachodnie kraje, w tym Niemcy, popełniły błędy w walce z koronawirusem. Jednak z perspektywy czasu słuszne okazało się podejście polegające na przełamaniu szczytu pandemii kampaniami szczepień. "Niemcy uczą się żyć z wirusem. Na pewno jest to powód do tego, by odetchnąć, ale z pewnością nie powód do bycia lekkomyślnym" - kończy dziennik z Konstancji.

"Ile istnień ludzkich uratowała mieszanka szczepień, ograniczenia dotyczące podstawowych praw, zasad postępowania i noszenia masek" - zastanawia się "Nuernberger Zeitung". "Nigdy nie uda się tego ustalić, ale było ich bardzo, bardzo wiele" - czytamy. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że dowiedzieliśmy się również, iż "debata na temat tego, jak bardzo polityka może ingerować w prawa podstawowe, nawet w wyjątkowej sytuacji, była prowadzona raczej niewystarczająco niż zbyt intensywnie" - komentuje dziennik z Norymbergi.

