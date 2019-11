Niemiecka prasa o bilansie dokonań rządu wielkiej koalicji

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze:

"Zawarta w umowie koalicyjnej lista różnic między jej uczestnikami od samego początku miała charakter punktu, gdzie nastąpi przewidywane pęknięcie. Winny jest temu błąd konstrukcyjny tego sojuszu, którego wielu socjaldemokratów w ogóle nie chciało, a niektórzy chadecy też niezbyt go sobie życzyli. Co prawda bilans dokonań rządu zawiera więcej spraw załatwionych niż przewidzianych do załatwienia, ale cóż z tego, że statek płynie spokojnie, skoro na mostku kapitańskim bezustanne trwają kłótnie i spory?".

"Frankfurter Rundschau" zauważa:

"Nie da się zaprzeczyć, że w niektórych dziedzinach, takich jak polityka rodzinna i społeczna oraz rynek pracy, coś jednak zrobiono. Ale dlaczego tak wielu ludzi jest niezadowolonych z pracy rządu, o czym świadczy mała liczba głosów oddanych w wyborach na partie tworzące wielką koalicję? Odpowiedź jest prosta - zrobiono o wiele za mało. A najważniejsze jest to, że brakuje nam jasnej wizji przyszłości naszego kraju".

Zdaniem "Mitteldeutsche Zeitung" z Halle:

"Prawda jest taka, że bilans dokonań rządu wielkiej koalicji przypada nie w porę. Rząd się chwieje, niemal wszystkie najważniejsze kwestie pozostają niezałatwione. Pozycja kanclerz Angeli Merkel słabnie, a jej następczyni na stanowisku szefowej CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, niepokojąco często zdarzają się kompromitujące wpadki. Siostrzana CSU straciła wiele głosów w ostatnich wyborach do landtagu w Bawarii, a drugi partner koalicyjny, SPD, od pół roku szuka nowego kierownictwa partii. (…) Koalicja jest bezsilna, ponieważ brakuje jej prawdziwego ośrodka siły".

"Rheinpfalz" z Ludwigshafen stwierdza:

"Część członków SPD uważa, że ich partia pozostaje w cieniu unii CDU/CSU, przez co jest niedostrzegana i że na podstawie bilansu dotychczasowych dokonań rządu dałoby się udowodnić, że koalicja z CDU i CSU przynosi SPD same szkody. Ale to nieprawda. SPD jest siłą napędową tej koalicji. Niestety, SPD sama niszczy ten sukces, twierdząc stale, że w pojedynkę wszystko mogłaby zrobić o wiele lepiej".

W "Darmstaedter Echo" czytamy:

"Wielka koalicja już nie wyjdzie z bagna, w które sama weszła. Między innymi dlatego, że w istocie rzeczy pozostaje bez przywództwa. SPD ze swojego skarlenia zrobiła talent show, CDU zajmuje się wewnętrznymi rozgrywkami o władzę i wpływy, a kanclerz Merkel zachowuje się tak, jak gdyby to wszystko nic jej nie obchodziło. Zmierzch potęgi Angeli Merkel i kurczowe trzymanie się przez SPD dawnej świetności szkodzi klimatowi politycznemu w kraju, otwiera zbyt wiele wolnego miejsca dla różnych populistów i utrudnia dokonanie przełomu tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny".

"Ludwigsburger Kreiszeitung" upomina:

"Nie wszystko, co nowe, jest od razu lepsze od tego, z czym mamy do czynienia teraz. Czasem potrzebne jest zerwanie, ale czasem lepiej jest spróbować ponownie dalej działać razem. Spojrzenie na dotychczasowy bilans dokonań rządu wielkiej koalicji powinno uwzględniać także te dwie uwagi".

"Mittelbayerische Zeitung" z Ratyzbony pyta:

"Gdzie są te tęgie głowy, którym moglibyśmy uwierzyć, że mają wizję przyszłości naszego kraju? Na razie większość głów w berlińskiej centrali władzy zajęta jest samymi sobą. Na opracowywanie wizji przyszłości nie starcza im już ani siły, ani ochoty. Siłę tę jednak trzeba uwolnić".

"Reutlinger General-Anzeiger" konkluduje:

"Bilans dotychczasowych dokonań rządu jest pozbawiony większej wartości, bowiem na początku grudnia delegaci na zjazd SPD zadecydują o tym, czy opuszczą nielubianą wielką koalicję, czy też w dalszym ciągu będą chcieli przejąć na siebie część odpowiedzialności za rządzenie krajem. Wystawione samemu sobie przez rząd świadectwo służy jedynie jego samouspokojeniu".

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!