Niemiecka prasa o akcji aktorów: trafili w czuły punkt

Dziennik „Rhein-Neckar-Zeitung” konstatuje:

„(...) W akcji wideo #allesdichtmachen (zamknąć wszystko) kilkudziesięciu aktorów spróbowało swoich sił w satyrze. Z pewnością traktowali swoje klipy jako wkład polityczny. To mogłoby się udać, gdyby scenariusze pisali profesjonalni satyrycy. Ale ci, których to dotyczy, próbowali zwrócić uwagę na swoją trudną sytuację za pomocą czarnego humoru. To było skazane na porażkę, a sam pomysł nie był zbyt zabawny”.

„Neue Osnabruecker Zeitung” pisze:

(...) Utrwali się fatalne wrażenie rozpieszczonych, pozbawionych empatii i szacunku gwiazd. Tak, twórcy kultury powinni być krytyczni, ale nie cyniczni. Mogą trafiać w czuły punkt, ale nie bawić się w ironiczne gierki z wrażliwością ludzi w środku pandemii. Kto teraz poważnie potraktuje ich obawy? Swoją drogą, rzekomo dyktatorscy politycy reagują w sposób, w jaki nie powinni: proponując rozmowy”.

Zdaniem dziennika „Heilbronner Zeitung”:

„Kampania ta jest więc także policzkiem wymierzonym w wyczerpany personel pielęgniarski. Co więcej, filmy te zawierają przekazy, które - nawet jeśli mają być tylko ironiczne - wykorzystują narrację oszczerców i wyznawców teorii spiskowych. To jest zła satyra, bo jest wygodna. Gwiazdy mogły zamiast tego wykorzystać swoją sławę, by wywołać konstruktywną i kontrowersyjną debatę lub rozpocząć akcję, która wykracza poza ironiczne obrażanie”.

Z kolei „Augsburger Allgemeine” uważa:

„Owszem, w wolnym kraju można oczywiście powiedzieć, że nie podobają się nam działania podjęte przeciwko koronawirusowi, że są one narzucane społeczeństwu, że polityka pandemiczna nie jest doskonała. To właśnie robi 53 aktorów w filmach wideo, które pod hasłem #allesdichtmachen wzbudzają obecnie sensację. I to jaką? Fakt, że celebryci nabijają się z tych działań można nazwać sztuką, ale można też nazwać ogromnym brakiem wyczucia. Dla rodzin 80.000 zmarłych z powodu COVID-19, jak również dla personelu szpitalnego, musi to być nie do zniesienia”.

„Nerwy społeczeństwa są ewidentnie zszargane”- konstatuje dziennik „Stuttgarter Nachrichten” i pisze:

„Fakt, że debata polityczna na temat właściwej strategii wobec pandemii od samego początku była mocno nasycona elementami strachu i moralności, teraz się mści. Takie środki są skuteczne. Ale podczas długiego kryzysu muszą być stale zwiększane, a mimo wszystko zużywają się i w końcu prowadzą do tępoty umysłowej oraz wzajemnego lekceważenia. Świadczą o tym również kontrowersje wokół akcji aktorów, która w gruncie rzeczy nie jest tego warta. W takiej sytuacji można sobie życzyć tylko jednego: aby wszystkie strony uspokoiły emocje”.

