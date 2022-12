Niemiecka prasa o 2023 r.: „Bez niepokoju!”

W ostatnim wydaniu gazet w 2022 r. wiele niemieckich dzienników w komentarzach podsumowuje mijający rok i wyzwania czekające w następnym.

Rok 2023 może być lepszy niż zła opinia, która go wyprzedza, pisze „Münchner Merkur”. Wszak Putin nie podbił Ukrainy, ceny ropy i gazu wracają ostatnio do poziomu sprzed wojny i zwiększają się szanse na wyzwolenie z uścisku inflacji. „Mimo że droga energia ciąży wielu obywatelom Niemiec, to obawy przed 'zimą wściekłości' się nie ziściły. Nasze społeczeństwo wykazało się godną podziwu solidarnością, zapewniając bezpieczne i często pełne miłości schronienie milionowi Ukraińców, którzy uciekli przed wojną”, pisze dziennik. Z kolei załamani inwestorzy mogą pocieszać się faktem, że po strasznym roku giełdowym, takim jak ten, zwykle statystycznie następuje rok pozytywny. I co najważniejsze, pokonana została pandemia koronawirusa. „Razem wzięte, są to całkiem przekonujące powody, by z ufnością patrzeć w przyszłość”.

Także „Stuttgarter Zeitung” uważa, że „byłoby błędem patrzeć na ten trudny rok jako na monotonny lament”. Wszyscy, a szczególnie ludzie z Ukrainy, ci walczący i ci uciekający, „doświadczyli, co może osiągnąć solidarność. Jedność czyni silnymi także słabych” Także wyrzeczenia mogą przynieść nowe doświadczenia. Wszak „nie ma gwarancji wieczności dla warunków, w których mniej lub bardziej wygodnie się zadomowiliśmy. Przyszłość obiecuje przede wszystkim jedno: niepewność”.

Mijający rok przyniósł wiele otrzeźwienia i odczarowania mitów, uważa „Frankenpost”: „Nawet w zamożnym niemieckim społeczeństwie, gdzie wydaje się, że wszystko jest zawsze możliwe i dostępne”. Na wiele pytań coraz częściej trzeba odpowiadać wyraźnym 'nie': „Czy stać nas na podkręcenie ogrzewania w czasie mrozów? Czy relaksująca gorąca kąpiel jest jeszcze możliwa? Czy naprawdę konieczne jest oświetlenie salonu?”. Co z zakupami przy rekordowej inflacji? To wszystko wywołuje u nas niepokój o przyszłość. „Ale nie powinno, przynajmniej nie na stałe. Bo tryb paniki nas paraliżuje. A zamiast regresu potrzebujemy postępu”, pisze dziennik z Frankonii (Bawaria).

Na 2023 rok „Allgemeine Zeitung” z Mainz wzywa do szczerości wobec wyzwań, przed jakimi stoją Niemcy. Niemcy spierają się, czy drogi i fabryki mają być budowane tak szybko jak linie kolejowe i turbiny wiatrowe, czy przedłużać działalność elektrowni atomowych. „ Musimy być szczerzy co do ogromnej potrzeby reform wykraczających poza bezpieczeństwo zewnętrzne i odpowiednie dostawy energii” pisze dziennik. Dla tego potrzeba byłoby jednak „czegoś w rodzaju drugiej umowy koalicyjnej”.

„Nürnberger Zeitung” pisze, że na 2023 r. „wszyscy życzą sobie końca wojny w Ukrainie. Nie zanosi się jednak na jej szybki koniec, a bardziej na przedłużającą się wojnę na wyniszczenie”. Zachód boi się rozprzestrzenienia konfliktu, więc „ nie chce robić nic więcej niż utrzymywać Ukrainę w gotowości do walki”, ocenia komentator. „ Tylko upadek Putina przyniósłby chyba szybki pokój”.