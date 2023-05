Prasa o łatwiejszym uzyskaniu obywatelstwa: „Najwyższy czas”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” nie szczędzi krytyki: „Nowa ustawa o obywatelstwie nie jest nowoczesna, ale raczej przestarzała. Koalicja rządowa kapituluje w obliczu groźnego rozwoju sytuacji. Poddaje się ogromnej presji migracyjnej i sama ją przyspiesza. (...) Problemem nie jest skrócenie terminów, ale sytuacja kraju i ślepota na nią ze strony koalicji. Niemcy nie są jednym z tych krajów imigracyjnych, które skutecznie kontrolują swoje granice (...). Są magnesem w środku Europy otwartych granic wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze, że (pod naciskiem FDP) zdecydowano, że w zasadzie tylko ci powinni być szybciej naturalizowani, którzy mogą utrzymać siebie i swoje rodziny bez pomocy państwa. Ale ogólny wydźwięk jest taki: obywatelstwo będzie przyznawane teraz na życzenie jako nagroda za krótszy pobyt w Niemczech”.

Dziennik „Stuttgarter Zeitung” jest bardziej przychylny ustawie: „Ten projekt był już wielokrotnie zapowiadany. Ważne jest, aby nie był dłużej opóźniany. Do tej pory naturalizowanym obywatelem można było zostać po ośmiu latach. Dzięki nowej ustawie będzie to możliwe po pięciu latach, a w niektórych przypadkach – już po trzech. Jest to niezbędny krok w kraju, który zdany jest na imigrantów oraz ich szybką integrację. Pomaga to otworzyć przed nimi perspektywę. Niemcy od dawna są krajem imigracyjnym. Nadszedł czas, aby wprowadzić ustawę o obywatelstwie, która odpowiada rzeczywistości”.

Niemcy potrzebują imigrantów To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Hannoversche Allgemeine Zeitung” pisze podobnie: „Właściwym pytaniem nie jest to (...), czy mamy do czynienia z migracją, ale to, jak jest ona zorganizowana. A decydującym czynnikiem nie powinno być już to, skąd ktoś pochodzi, ale dokąd chce się udać. Reforma prawa o obywatelstwie byłaby ofertą, która mówi: ‘Jeśli podejmiesz wysiłek, nie zrobisz nic złego i przyjmiesz za swój ducha ustawy zasadniczej, możesz do nas należeć’. To rozsądna polityka”.

Według „Augsburger Allgemeine” naturalizacja jest tylko punktem końcowym procesu, który zaczyna się znacznie wcześniej. „Jej uproszczone zasady zostaną zaakceptowane przez większość społeczeństwa tylko wtedy, gdy będzie jasne, że osoby, które nie mają realnych perspektyw na pozostanie oraz integrację, w ogóle nie zostaną wpuszczone do Niemiec albo zostaną szybko z nich deportowane. Kraje imigracyjne odnoszące sukcesy, jak Kanada, wskazują właściwą drogę: Wymagania dotyczące wjazdu są surowe, ale ci, którzy przestrzegają zasad, szybko stają się pełnoprawną częścią tamtejszego społeczeństwa”.

„Freies Wort” z Suhl zaznacza: „Jest to konieczny krok w kraju, który jest zdany na imigrację i na jak najszybszą integrację przybyszów. Nie należy lekceważyć faktu, że naturalizacja ma być łatwiejsza zwłaszcza dla tych, którzy należą do pokolenia tzw. gastarbeiterów. Są to ludzie, którzy tutaj żyją, pracują i od dziesięcioleci wywierają wpływ na nasz kraj. Niemcy od dawna są krajem imigracyjnym. Najwyższy czas, aby wprowadzić prawo dotyczące obywatelstwa, które będzie oddawać ten stan rzeczy”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>