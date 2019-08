Niemiecka prasa: nowa ustawa nie uzdrowi systemu opieki

„Mitteldeutsche Zeitung“ uważa, że zmniejszenie oczekiwań państwa wobec dzieci jest „w zasadzie słuszne”, bo nie ma sensu, by one same stawały się przez to biedniejsze i udawały się po pomoc do opieki społecznej. Jednak sensowniej byłoby po prostu zapobiec sytuacji, w której osoba wymagająca stałej opieki w ogóle jest skazana na świadczenia. „Kiedyś po to właśnie stworzono system ubezpieczeń gwarantujący opiekę” - konkluduje gazeta.

Zdaniem „Stuttgarter Zeitung“ ustawa, wedle której dorosłe dzieci rodziców wymagających stałej opieki rzadziej niż dotychczas będą wzywane do zapłaty, jest „na pierwszy rzut oka” całkiem słuszna. Jednak nie zmienia ona sytuacji ponad 70 procent osób wymagających opieki, które pozostają w przeznaczonych do tego placówkach, ani nie rozwiązuje problemu kosztów. „Gminy ostrzegają już przed miliardowymi wydatkami. Zasada, że państwo wspomoże członków rodziny z dochodami poniżej 100 tys. euro, powinna zostać właściwie gruntownie umotywowana. A to mogłoby być trudne”.

„Hessische Niedersaechsische Allgemeine“ jest zdania, że nowa ustawa nie zmieni zasadniczego problemu, bo „wiele osób wymagających stałej opieki jest zdanych na pomoc socjalną, gdyż ani emerytura, ani oszczędności nie wystarczają na opłacenie coraz wyższych kosztów domów opieki”. Koszty te wzrosną jeszcze bardziej, gdy zestarzeje się pokolenie wyżu demograficznego i gdy opiekuni wreszcie zaczną lepiej zarabiać. Już te czynniki pokazują, że problemu nie rozwiążą żadne „kosmetyczne zmiany w finansowaniu opieki”. Ryzyko rosnących kosztów nie może być ponoszone przez tych, którzy wymagają opieki. „Nadszedł czas, by ci, których problem dotyczy, nie tylko mówili, co im się nie podoba, lecz by lepiej zabezpieczyli się przed sytuacją, gdy sami będą potrzebować opieki” - czytamy w dzienniku.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>