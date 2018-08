Niemiecka prasa: Niemcy marnują szansę

"Rządy, a przede wszystkim wielka koalicja na poziomie federalnym, obstają przy tym, że same najlepiej wiedzą co zrobić z nadwyżkami w podatkach i składkach - pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Wygląda na to, że większa część nadwyżek nie zostanie przeznaczona ani na spłatę długów, ani na długofalowe projekty prewencyjne, lecz zostanie utopiona w krótkowzrocznej polityce dla klienteli. Przedsiębiorstwa i obywatele nie powinni do tego dopuścić i upomnieć się o część nadwyżek podatkowych i składkowych. Odpowiedzialność za starzenie się społeczeństwa ponoszą wszyscy i nie można jej delegować tylko pod adresem państwa".

Regionalny dziennik "Stuttgarter Zeitung" komentuje: "Dlaczego tak mało popularne jest dzielenie się z pracownikami i ich pracodawcami? Często mówi się, że kilka euro w miesiącu to drobnostka. To nie przekonuje. Reforma podatkowa miałaby długofalowe pozytywne oddziaływanie. Chodzi także o sygnał pod adresem ludzi, którzy finansują państwo za pomocą ich podatków i składek".

Koloński dziennik"Kölner Stadt-Anzeiger" uważa, że: "Najwidoczniej nacisk gospodarki jest zbyt mały, by zmusić ten rząd do zdecydowanego działania. Istnieją finansowe możliwości. Ale Republika Federalna marnuje te szanse. Konsekwencje tego wyjdą w przyszłości. Na tym polega problem – dzisiejsi ministrowie i kanclerz z roku 2018 nie będą już pełnić tych funkcji kiedy konsekwencje ich zaniedbań uderzą ze swoją całą siłą. Rośnie niebezpieczeństwo, że ich czas przejdzie do historii jako faza, w której Niemcy zmarnowały swoje szanse i zaniedbały przygotowanie się na trudne dni światowej gospodarki".

Podobnie widzi to "Süd-West Presse" z Ulm: "Rzeczywiście ta góra pieniędzy stawia rządzących przed dylematem. Większość z nich bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że substancja tego kraju starzeje się i za mało inwestuje się w rzeczy, które zabezpieczyłyby przyszłość.

"To miło, że federacja, kraje związkowe i gminy mają kasy pełne pieniędzy" - podsumowuje "Rhein-Neckar-Zeitung". "Są to pieniądze na remont dróg, rozbudowę infrastruktury cyfrowej, polepszenie komunikacji miejskiej, domów opieki, szkół, uniwersytetów, budownictwa społecznego, itd. itd. itd. Ale kto wierzy w to, że państwo odda pieniądze które od nas pożyczyło? To są nasze miliardy, a nie pani Merkel, pana Schulza i innych".