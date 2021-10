Niemiecka prasa: Niektóre prominentne osoby uważają, że stoją ponad prawem

„Frankfurter Rundschau” przypomina, że gdy w 2016 roku Panama Papers ujawniły, jak bardzo bogate osoby, ale także głowy państw i rządów, bezczelnie napełniali swoje kieszenie z pomocą firm offshore, oburzenie było spore. Z drugiej strony, jak podkreśla gazeta, konsekwencje były znacznie mniej dotkliwe. Jak zauważa, w Niemczech publikacja Panama Papers spowodowała, że do 2021 roku ok. 60 mln euro mogłoby zostać zwrócone niemieckiemu fiskusowi. W ocenie dziennika to drobnostka. „Nowe Pandora Papers ujawniają, że zbyt wiele osób zarabia zbyt dużo pieniędzy na systemie zatajania majątku, żeby konsekwentnie go zakończyć”. Gazeta z Frankfurtu podkreśla, że w sumie wybrani politycy, którzy publicznie domagają się powstrzymania tej rozpędzonej, miliardowej machiny, są wśród beneficjentów tych tajnych transferów. „Dlaczego mieliby chcieć zmieniać cokolwiek teraz, po przewidywalnych skutkach, jakie będą miały Panama Papers?”.

Z kolei „Handelsblatt” zaznacza, że wywieranie presji na polityków, aby położyli kres tym działaniom, nie może się skończyć. „Społeczna gospodarka rynkowa i praworządność również wiążą się z tym, by uczciwi podatnicy nie stracili całej nadziei, że są kimś więcej niż głupcami”. Dziennik z Duesseldorfu zauważa, że teraz mają ku temu mniej powodów niż kiedykolwiek wcześniej. Jak zaznacza gazeta, z Pandora Papers wynika, że luki podatkowe są wykorzystywane dokładnie przez te osoby, które mają je wypełniać: czołowych polityków na całym świecie. „Ich zachowanie bardziej niż cokolwiek innego podważa zaufanie obywatelek i obywateli do państwa. Pozostaje nadzieja, że tym politykom, przynajmniej w demokratycznych krajach, zostanie szybko wystawiony rachunek”.

Według „Oldenburgische Volkszeitung”, znamienna jest gigantyczna ilość danych, które dziennikarze z całego świata skrupulatnie przeanalizowali i teraz udostępnili wszystkim. „Z jednej strony pokazuje to, że korupcja bynajmniej nie jest odosobnionym przypadkiem wśród bogaczy tego świata. Z drugiej strony wykazuje, jak bardzo niektóre prominentne osoby uważają, że stoją ponad prawem. (...) To właśnie ci politycy są symbolem utraty zaufania całych warstw społecznych do osób decyzyjnych i do funkcjonujących systemów finansowych”. Gazeta z Oldenburga pyta, kto jeszcze ma uwierzyć w to, że oszustwo podatkowe nie jest drobnym przewinieniem, gdy duża część klasy wyższej może bez problemu postawić się ponad tym. „Teraz do sądownictwa należy wykazanie, że celebryci nie zasługują na specjalny status. Ponieważ również to dowodzi wspólnoty i demokracji”.

Natomiast „Suedwest Presse” przypomina, że uchylanie się od płacenia podatków nie jest drobnym przewinieniem, ale przestępstwem jak kradzież czy oszustwo. Zauważa jednocześnie, że to, co zostało ujawnione przez renomowane światowe media, sprawia wrażenie tonięcia w przesycie dostępnych danych. „Jeśli sami autorzy twierdzą, że wiele z tego, co opisują, jest zgodne z prawem, to dozwolone musi być pytanie, czy uzasadnione jest tego potępianie”. Zdaniem dziennika z Ulm kluczową kwestią jest to, że państwa nie mogą dopuszczać do tego, aby luki podatkowe były tak proste do wykorzystania. „Przez długi czas wiele renomowanych krajów nawet do tego zachęcało. Pozwoliło to na wiele rzeczy, które uważam za niesprawiedliwe” – podsumowuje „Suedwest Presse”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>