Niemiecka prasa: Niedojrzali ludzie nie powinni mieć prawa jazdy

W marcu br. w Stuttgarcie 21-letni kierowca wypożyczonego, "wypasionego" jaguara, jadąc w mieście z szybkością 168 km/h, zabił dwóch młodych mężczyzn. Teraz Sąd Krajowy w Stuttgarcie skazał go na 5 lat więzienia wg. prawa karnego dla nieletnich. „Upojony szybkością kierowca nie jest mordercą” – stwierdzili sędziowie w Stuttgarcie.

„Rodziny i bliscy ofiar nie są chyba w stanie zrozumieć tego wyroku” – pisze „Suedwestpresse” z Ulm. „Sędziowie zrobili to, co do nich należy i co przewiduje państwo prawa: wywiązali się z obowiązku różnicowania czynów. Oskarżony w procesie sprawiał wrażenie niedojrzałego, łaknącego uznania młodego człowieka, a nie narwańca, który z zimną krwią ryzykuje życie innych ludzi. Sąd wydał to orzeczenie z rozwagą. Mordercą jest się tylko wtedy, kiedy czyn został popełniony umyślnie, a zdaniem sędziów, w tym przypadku nie można było tego dowieść. Kierowca raczej przeceniał swoje umiejętności”.

„Stuttgarter Zeitung” uważa, że „wyrok ten jest jasnym sygnałem pod adresem młodych kierowców”. Gazeta pisze, że "zapisanie paragrafu 315 d dowodzi, że ustawodawca właściwie ocenia problematykę szarżujących kierowców, ale musi wydarzyć się coś więcej, żeby przytłumić to bezrozumne szaleństwo. Od strony prawa karnego przypadek ten jest załatwiony, od strony społecznej absolutnie nie”.

„Badische Neueste Nachrichten” z Karlsruhe pisze: „Nie ulega kwestii, że orzeczenie sędziów ze Stuttgartu jest łagodne. Dwóch młodych ludzi padło ofiarą nabuzowanej testosteronem egomanii. Dla rodzin ofiar zawalił się świat. A przecież wyrok skazujący za morderstwo byłby całkiem realistyczny. Nie wiadomo tylko, czy byłby skutecznym sygnałem pod adresem wszystkich niedojrzałych pozerów i ryzykantów za kierownicą. Możliwości ich nadzoru i sankcjonowania jest dość. Trzeba je tylko stosować i prędzej odbierać notorycznie jeżdżącym za szybko kierowcom ich podrasowane samochody”.

Komentator „Badische Nachrichten” z Fryburga uważa, że „trudno jest zrozumieć, dlaczego 21-latek nie został skazany za morderstwo, a jedynie za niedozwolony wyścig samochodem. Najwyraźniej sąd doszedł do wniosku, że oskarżony nie zdawał sobie sprawy z tego, że jazda z niedozwoloną szybkością oznacza igranie z życiem innych ludzi. Dlatego nie był świadomy, że może kogoś zabić. A to byłoby przesłanką, by móc go skazać za morderstwo. Z tą świadomością nie bardzo się to zgadza, bo czy naprawdę możliwe jest, że kierowca nie pojmuje, jakie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia innych oznacza to, kiedy na ulicy, gdzie dozwolona jest prędkość 50 km/h, on jedzie z prędkością 168 km/h? Wygląda raczej na to, że ten człowiek ze względu na niedojrzałą osobowość nigdy nie powinien był dostać prawa jazdy”.