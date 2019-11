Niemiecka prasa: Nie da się przywrócić obowiązkowej służby wojskowej

„Kölner Stadt-Anzeiger” pisze: „CDU domaga się solidarności w społeczeństwie i wprowadzenia powszechnego obowiązku służby wojskowej. Trzeba znów znaleźć spoiwo dla społeczeństwa – powiedziała szefowa partii Annegret Kramp-Karrenbauer. Postulat ten jest uzasadniony, ale jej odpowiedź jest błędna. Tej solidarności nie osiągnie się drogą nakazów”.

„Frankfurter Rundschau” uważa, że propozycja minister obrony „rodzi podejrzenie, że kryje się za tym cel ponownego wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej i służby uzupełniającej, tyle, że pod inną nazwą. Faktem jest ogromny deficyt personelu zarówno w Bundeswehrze jak i w zawodach socjalnych. Lecz żeby zapewnić godną opiekę dzieciom, seniorom i innym osobom wymagającym wsparcia, trzeba dokonać zasadniczych zmian. Nie da się tego zrobić przez wprowadzenie rocznej obowiązkowej służby – wręcz przeciwnie, jest przecież masa tanich pracowników”.

„Mannheimer Morgen” przypomina, że „do dzisiaj wielu konserwatystów nie potrafi pogodzić się z zawieszeniem służby wojskowej; krok ten uważa się wręcz za element socjaldemokratyzacji CDU, jakiej dokonała kanclerz Merkel. Debata na temat powszechnej służby ma, zdaje się, pomóc w zasklepieniu tej otwartej rany. Lecz faktycznie nie zostanie to nigdy zrobione”.

„Ludwigsburger Kreiszeitung” zaznacza, że „przywrócenie służby wojskowej byłoby co najmniej wątpliwe w świetle ustawy zasadniczej. Poza tym w parlamencie nie zarysowuje się żadna większość, która poparłaby ten zamysł, a już na pewno tak się nie stanie, kiedy chadecy po następnych wyborach powszechnych mieliby wejść w koalicję z Zielonymi. Nie popierają tego także wyposażeni w sporą władzę chadeccy szefowie rządów krajowych. Dlatego Kramp-Karrenbauer będzie musiała do szuflady schować obowiązek służby wojskowej. Wczoraj przyznała chociaż, że nie będzie podejmowała żadnych pochopnych decyzji. Ważniejsze jest jednak to, żeby służba wojskowa nie stała się nieadekwatną ingerencją w wolność młodych ludzi. W tym względzie nic się nie da zrobić".

„Nürnberger Nachrichten” podkreśla, że „wolnościowa demokracja nie powinna bez pytania zabierać ludziom roku z ich życia. Dlatego tak dobrze przyjęte zostało zawieszenie obowiązkowej służby. Takiej ingerencji w swobody jednostki nie usprawiedliwia nawet rzekomy wyższy cel jak poczucie wspólnoty. Kto tak argumentuje, ten zachowuje się jak autorytarne rządy, które ograniczanie wolności swoich obywateli usprawiedliwiają takimi właśnie wyższymi celami. Albo ukazuje to szczególne pojęcie państwa, gdzie władze pozbawionym praw obywatelom pokazują, co mają robić”.