Niemiecka prasa: Nawet w kryzysie rządowi nie wolno wszystkiego

„Frankfurter Rundschau“ zaznacza, że cała procedura przyjęcia pakietu pomocowego trwała nie jak zawsze miesiące, lecz raptem jeden tydzień. „W poniedziałek zebrał się gabinet rządowy, w środę Bundestag, w piątek Bundesrat i po sprawie. Nie będzie żadnych debat, a dyskusje ograniczone zostały do minimum. W takim trybie polityka prezentuje się niesłychanie elegancko. Czy nie mogłoby być tak zawsze? Nie, tak nie powinno być. Pandemia jest przymusową sytuacją, w której jak najbardziej na miejscu jest przyspieszenie procesów. Ale ten wyjątek nie może być regułą. Nie chodzi bowiem tylko o pakiety pomocowe, ale także o restrykcje, zakazy i cięcia. Próba wykorzystania danych z telefonów komórkowych do kontroli obywateli jest tego przykładem. Ukazuje on, że rządowi nie wolno pozwolić na wszystko, nawet nie w kryzysie“.

„Nordwest Zeitung“ ostrzega: „istnieje niebezpieczeństwo, że koszty prawie całkowitego unieruchomienia życia społeczeństwa mogą wymknąć się pod kontroli: pod względem ekonomicznym, socjalnym i politycznym. Widać to już kilka dni po wejściu w życie pierwszych przedsięwzięć. Ekonomiczne tąpnięcie jest ogromne i na dłuższą metę nie wytrzyma tego żaden kraj. W wojnie wietnamskiej przed prawie 50 laty jeden z amerykańskich oficerów po operacji wojskowej cynicznie stwierdził: musieliśmy zniszczyć tę wieś, żeby ją uratować. Nasuwa się pytanie, czy my przypadkiem też nie jesteśmy na tej drodze?“

Dziennik „Badische Nachrichten“ z Karlsruhe stwierdza, że „państwo i jego instytucje są zdolne do działania. Pandemia usprawiedliwia skrócenie czy nawet całkowite zniesienie wszystkich wymaganych terminów i zredukowanie procedur ustawodawczych. Czas ucieka i pakiety pomocowe muszą jak najszybciej wejść w życie, żeby mogły popłynąć pieniądze. Lecz mimo tego naczelnym zadaniem parlamentów jest kontrolowanie rządu. Nie wolno lekkomyślnie łamać prawa budżetowego, tak więc to posiedzenie Bundestagu musi pozostać absolutnym wyjątkiem. Było ono konieczne, ale nie jest ono glejtem dla rządu do samowolnych działań.

„Muenchner Merkur“ podkreśla, że „triumfalny przemarsz koronawirusa przypłaciły życiem już tysiące ludzi, pogrążył on w cierpieniu całe kraje i zniszczył miliony egzystencji. Niestety ten niewidoczny wróg jeszcze nie złożył broni. Wciąż czeka nas kolejny sprawdzian: jak zareagujemy, gdy obywatele za kilka tygodni zaczną oponować przeciwko zaordynowanemu im przez państwo ograniczeniu wolności i przymusowemu bezrobociu? Jak znajdziemy równowagę między ochroną starszych ludzi i ratowaniem gospodarki? Akceptacja zakazu wychodzenia z domu będzie spadać, im bardziej napięcia rozładowywać się będą w domowej przemocy. Liczba nowych zakażeń będzie maleć, a gospodarka przeżyje zapaść. Pytanie, jaka będzie strategia wyjścia z tej sytuacji, jest jak słoń w pokoju, którego wszyscy widzą, ale nikt nic nie mówi. Nie można na kilka miesięcy wyhamować wolności i demokracji“.

Bawarska gazeta „Der Neue Tag“ z Weiden uważa: „teraz wybiła godzina poważnych polityków. Kto jeszcze przed kilkoma laty mógł przewidzieć, że Markus Soeder stanie nagle na czele tego gatunku? Podejmowane przez jego rząd kroki zaradcze są konsekwentne, ale to nie żaden akcjonizm. Owszem, ogranicza się mobilności ludzi, ale bez zamykania ich w domach. W ciągu kilku tygodni bawarski rząd podwyższył pakiet pomocowy z 10 mld do zapierających dech 40 mld euro. Także minister finansów Bawarii Albert Fueracker wie, że przestoju gospodarki długo nie da się utrzymać. Dlatego polityka ima się wszystkiego, by tylko uniknąć ekonomicznej katastrofy. Rosja i Chiny, które już wcześniej bardzo starały się zdestabilizować liberalne demokracje, teraz już szykują się do rozszerzenia swoich wpływów w schorowanej Europie“.

