Niemiecka prasa: Nasz los rozstrzyga się po drugiej stronie Morza Środziemnego

"Jeśli uzgodniona bliższa współpraca nie miałaby ograniczyć się tylko do protokolarnych ceremonii, Europejczycy nie powinni się bać wymienić przyczyn terroru i fali uchodźców, za które płaci Europa: autorytarne systemy, które uniemożliwiają mieszkańcom polityczną, gospodarczą i społeczną partycypację (...). Europa nie powinna zatem ograniczyć się tylko do wskazania konsekwencji terroru i fali uchodźców, ale powinna sięgać do rdzenia problemu i przymusić autokratów do otwarcia się, a w przeciwnym razie odmówić im poparcia" – pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Zbyt nieobliczalny, zbyt niebezpieczny i zbyt chwiejny jest pogrążony w kryzysie świat arabski, by pozostawić go samemu sobie" - stwierdza komentator dziennika "Die Welt". "Irańczycy, Turcy, Rosjanie i Amerykanie żądają swojej działki. Tylko unijni Europejczycy, chociaż najbliżej, potrzebowali długiego czasu, by dojść do wniosku, że ich los rozstrzyga się po drugiej stronie Morza Śródziemnego. Jeśli czytać między wierszami, Europejczycy po cichu od dawna są wdzięczni, że taki przywódca regionu, jak marszałek-prezydent Egiptu, silną ręką troszczy się o to, by zbyt szybko nie powtórzyły się dramaty lat 2011 i 2015. Pożegnał on europejskich gości radą – »szanujcie naszą moralność i nasze wartości, tak jak my szanujemy wasze wartości«".

"Czy ten szczyt był fiaskiem? Niekoniecznie" – uważa komentator dziennika "Frankfurter Rundschau". "Wzajemne uznanie znaczenia sąsiedztwa potrzebne było już od dawna. Najpóźniej od czasu wojny w Syrii i wynikłego z niej kryzysu uchodźczego uświadomiono sobie rosnącą współzależność. Przy czym oba te regiony są całkowicie różne. Prawa kobiet, prawa człowieka, wolność prasy i wyznania w Unii Europejskiej i świecie arabskim aktywowane są częściowo w zupełnie odmienny sposób. Choćby dlatego potrzebne są pierwsze kroki w kierunku zbliżenia. Są one małe, ale alternatywą jest stanie w miejscu. Byłoby to fatalne w obliczu napięć, przed którymi stoją społeczeństwa europejskie".

O różnicach pisze także inny regionalny dziennik "Nordwest-Zeitung" z Oldenburga, który zaznacza, że nadzieja na współpracę między Unią Europejską a Ligą Arabską "opiera się na nieporozumieniu na temat charakteru Ligi Arabskiej. Ta luźna organizacja nawet w najmniejszym stopniu nie jest porównywalna do UE, a nawet do jej poprzedniczki - Wspólnoty Europejskiej. Dziś 22 państwa i terytoria Ligi Arabskiej łączą zasadniczo dwa wspólne elementy. Jeden to wspólny język i wspólna, choć odległa wielka przeszłość. Druga to nieufność wobec Iranu".

Inny regionalny dziennik "Mitteldeutsche Zeitung" z Halle pisze: "Przebieg szczytu uświadomił jedno – na ile zaangażowanie kanclerz opłaci się, okaże się dopiero w najbliższych miesiącach. Multilateralizm brzmi jako słowo altruistycznie i integracyjne. Ale kryją się za tym zobowiązania. Także takie, które nie są łatwe do dotrzymania przez Niemców. W niektórych dziedzinach bowiem to właśnie Niemcy podważają jedność Europy. Np. w kwestii eksportu uzbrojenia Niemcy są izolowani ze względu na ich sceptyczne nastawienie. Francuzi i Brytyjczycy czują się wystawieni do wiatru. Jeśli Niemcy na poważnie biorą Europę muszą tutaj pójść na kompromis".