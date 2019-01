Niemiecka prasa: krzyż pański z Deutsche Bahn

Dziennik „Mittelbayerische Zeitung” ma wątpliwości. „Nie jest pewne, czy dwukrotnie zwołany przez ministra transportu Andreasa Scheuera szczyt Deutsche Bahn (DB) w tym tygodniu oraz zapowiedziany następny pod koniec stycznia, przestawi rzeczywiście DB na właściwe tory w przyszłości. Wątpliwe. Również poprzednicy Scheuera nie szczędzili mocnych zapowiedzi. Alexander Dobrindt plótł o przyspieszeniu inwestycyjnym. Z Deutsche Bahn mamy prawdziwy krzyż pański. Szef DB Richard Lutz i spółka muszą wreszcie zacząć działać, zamiast tylko obwieszczać”.

W podobnym tonie pisze „Südwest-Presse”z Ulm: „Ani minister transportu Scheuer, tym bardziej klienci nie mogą oczekiwać, że w ciągu kilku miesięcy wszystko będzie w porządku. Trzeba zakończyć roboty remontowe i odnowić infrastrukturę. Trzeba naprawić pociągi i wyprodukować nowe. Ale przede wszystkim potrzebny jest personel. Tego nie uda się zrealizować do lata, jak domaga się Scheuer. Potrzeba na to wielu lat. Pasażerowie okazali już dużo cierpliwości i będą zmuszeni okazać jej jeszcze więcej. Podobnie jak rząd federalny. Przynajmniej do momentu, kiedy Deutsche Bahn jako środek transportu stanie się długoterminowo numerem jeden”.

Dziennik „Der neue Tag” konstatuje: „Wg Federalnego Trybunału Obrachunkowego zaniedbany został główny cel, jakim było przeniesienie na większą skalę transportu na szyny. W dodatku w obliczu zmian klimatycznych i ciasnoty w miastach, musi do tego dojść. Trybunał słusznie monituje, że rząd Niemiec określał przez lata złe warunki ramowe. Kilka spotkań kryzysowych, które minister transportu Niemiec Andreas Scheuer (CSU) ustalił z kierownictwem Deutsche Bahn jest dalece niewystarczające”.

„Mannheimer Morgen” komentuje: „W ciągu ostatnich dziesięciu lat ministerstwem transportu, zatem także Deutsche Bahn, rządziła CSU. Wcześniej przez dziesięć lat rządziła SPD: Obie partie są w mniejszym czy większym stopniu zwolennikami samochodów. Obie ponoszą też odpowiedzialność za to, że cele z 1994 r. zreformowania Deutsche Bahn zostały drastycznie zaniechane. Dzisiaj transport szynowy nie tylko, że nie jest większy, lecz jest zgoła mniejszy niż wtedy. Obie partie preferowały transport drogowy zaniedbując szyny. Opinia Federalnego Trybunału Obrachunkowego jest policzkiem dla polityki”.

"Pytanie, jak długo administratorzy Deutsche Bahn oraz politycy zamierzają tak postępować - zastanawia się dziennik "Badische Neuste Nachrichten". "Przede wszystkim rząd federalny musi działać, aby DB nie popadało jeszcze bardziej w długi i dało radę udźwignąć inwestycje potrzebne do przywrócenia większej punktualności"