Niemiecka prasa: koronakryzys trwa nadal

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" konstatuje: "W Guetersloh zaraziło się wielu pracowników zakładów mięsnych. Mieszkali i przemieszczali się po powiecie, stąd istnieje duże niebezpieczeństwo, że zarazili wiele innych osób. Stąd trzeba było wprowadzić surowe restrykcje. I wiele przemawia za tym, że można usprawiedliwić to, że obywatele z Guetersloh będą mogli spędzić urlop w innych regionach Niemiec tylko po przedłożeniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa. To ciężar dla mieszkańców, z których wielu może poczuć się dyskryminowanych, ale konieczne, by zapobiec powstaniu nowych fali epidemii. To kryje w sobie także szansę. Jeśli korona znowu wybuchnie na poziomie lokalnym, nie trzeba będzie zamrażać całych Niemiec ze wszystkimi strasznymi konsekwencjami dla wielu ludzi. Wystarczy ograniczyć restrykcje tylko do tych miejscowości, gdzie szaleje wirus i odizolować je".

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" krytykuje:"Jeśli wprowadza się kuratelę dla powiatu z powodu koronawirusa, to niewiele to da, jeśli ogranicza się wszystko, tylko nie swobodę opuszczania powiatu bez poddania się testowi. Premier Laschet zawsze bronił otwartych granic. To jest słuszne, o ile po obu stronach porównywalne instytucje kontrolują stosowanie się do porównywalnych restrykcji. Ponieważ akurat nie ma być porównywalnych restrykcji, wynikają z tego także wewnętrzniemieckie ostrzeżenia i zakazy. Stygmatyzowanie całych krajów związkowych jest nową formą braku solidarności i panikarstwa z powodu korony. Niemcy są dalekie do powrotu do sytuacji z marca. Nie ma powodu, by powiaty, w których od tygodni nic się nie dzieje, zeszły z drogi normalizacji".

"Frankfurter Rundschau" stwierdza, że "ministrowie zdrowia landów nie byli w stanie podjąć wspólnej decyzji w sprawie traktowania osób przybywających z odizolowanych powiatów. Przy czy pierwsze miesiące pandemii nauczyły nas, że państwowe restrykcje mogą liczyć na akceptację i stosowanie, jeśli obowiązują na terenie całych Niemiec. Do tego dochodzi, że uchwała rządu federalnego i premierów krajów związkowych, by zamrażać powiaty, w których przekroczona została granica 50 nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców, podjęta została na początku maja. To kompromitujące, że politycy nie potrafili uregulować problemu podróżujących z tych terenów. Mobilność to nie jest jakiś drugorzędny temat. Ponowne zamrożenie życia społecznego mocno dotyka ludzi. Słusznie są wściekli, tym bardziej że wybuch epidemii nie jest ich winą, tylko spowodowany został przez perwersyjny system wyzysku w przemyśle mięsnym, który zaopatruje kraj w tanie produkty".

Temat podejmuje również prasa regionalna. Na przykład "Pforzheimer Zeitung": "Komu się wydaje, że pandemia została przezwyciężona, kto woli imprezować niż zachowywać ostrożność, ten widzi na przykładzie Guetersloh, że koronakryzys nie skończył się. Nawet jeśli przyczyną rozprzestrzeniania wirusa jest tam coś innego. W każdej chwili wirus może uderzyć w innych regionach czy miejscowościach, tak jak w Berlinie-Neukölln. Dlatego wybrana obecnie metoda restrykcji na szczeblu lokalnym, także przy zakwaterowaniu gdzie indziej, jest w ostateczności lepsza niż zamrażanie całego kraju z poważnymi konsekwencjami. Można tylko mieć nadzieję, że wystrzał ostrzegawczy z Guetersloh zostanie usłyszany i zrozumiany wszędzie".

"Stuttgarter Nachrichten" widzi to podobnie: "Maseczka, zachowanie odległości, praca zdalna, ograniczenia podróżowania - ciągle jeszcze koronawirus wymusza na ludziach wiele zmian w życiu społecznym i gospodarczym, zmian, o których kilka miesięcy temu nikomu się nie śniło. Tymczasem wzrasta tęsknota i presja finansowa, by wrócić wreszcie do normalności. Lokalne ogniska koronawirusa w blokach mieszkalnych, czy szczególnie w wielkich zakładach mięsnych w Guetersloh pokazują jak krucha jest jeszcze obecna sytuacja.