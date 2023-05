Prasa: Kościół w Polsce przestał milczeć o molestowaniu

„Kościół katolicki w Polsce pod jednym względem wyprzedza Kościoły w innych byłych krajach satelickich Związku Sowieckiego w Europie Środkowej i Wschodniej – jego reprezentanci przerwali milczenie o przypadkach seksualnej przemocy wobec dzieci i młodzieży w instytucjach, za które ponoszą odpowiedzialność” – pisze Daniel Deckers w komentarzu opublikowanym w sobotnim wydaniu dziennka „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Wyłom w murze milczenia

Autor zastrzegł, że biskupi nie działają dobrowolnie, lecz nie mieli wyjścia. „Swoimi publikacjami media dokonały takiego wyłomu w murze milczenia, że nawet Watykan poczuł się zmuszony do reakcji i zastosował sankcje wobec tylu aktywnych i emerytowanych biskupów, jak w żadnym innym kraju na świecie” – pisze Deckers.

„W jednym przypadku pozycja obronna jest nadal utrzymywana. Będzie, a nawet musi być broniona do ostatniego człowieka, zarówno w Polsce, jak i w Watykanie. Chodzi o to, co zrobił, a czego nie zrobił Karol Wojtyła w czasach, gdy był arcybiskupem Krakowa i papieżem Janem Pawłem II” – tłumaczy komentator. Jego zdaniem proces beatyfikacyjny przeprowadzony był w taki sposób, aby pominąć temat molestowania. „Wielu duchownych w Polsce liczy na to, że bezbożny sojusz z rządem PiS przetrwa najbliższe wybory. We Włoszech i w Hiszpanii Watykan próbuje wszystkimi dostępnymi metodami nie dopuścić do tego, aby innymi drogami wyszło na jaw, co rozegrało się w środowisku ówczesnego papieża w latach 1978-2005” – kończy swój komentarz Deckers.

Prymas Polak reaguje na doniesienia mediów

W oddzielnej relacji „FAZ” omawia reakcję prymasa Polski Wojciecha Polaka na ustalenia dziennikarzy „Rzeczpospolitej”, którzy na podstawie analizy dokumentów stwierdzili, że ponad 1100 małoletnich mogło zostać seksualnie wykorzystanych przez duchownych i świeckich pracujących w Kościele katolickim w Polsce w latach 1944-1989. „FAZ” przytacza słowa Polaka: „Zawstydzające jest, że przez dziesięciolecia nie dostrzegaliśmy ich krzywdy i cierpienia”.

W niedzielnym wydaniu „FAZ” warszawski korespondent gazety Gerhard Gnauck przedstawia sylwetkę Karola Wojtyły oraz opisuje aktualną debatę o jego odpowiedzialności za przypadki seksualnego molestowania małoletnich przez księży.

Walka o papieża

„Jan Paweł II był przez długi czas nadojcem polskiego narodu. Obecnie stawiane są pytania o jego rolę w skandalach związanych z wykorzystywaniem nieletnich. Papież stulecia znalazł się w centrum pola politycznej bitwy” – pisze Gnauck w materiale „Walka o papieża”.

Jego zdaniem obecna debata o odpowiedzialności papieża jest „walką o miejsce Kościoła w społeczeństwie. Być może – sugeruje Gnauck – chodzi o coś więcej, o to, co Johann Wolfgang Goethe nazwał „właściwym, jedynym i najgłębszym tematem historii świata i ludzkości”, któremu podporządkowane są wszystkie inne tematy – „o konflikt niewiary z wiarą”. ó

