Niemiecka prasa: Kierowców samochodów czekają ciężkie czasy

Dziennik „Rheinlandpfalz” z Koblencji pisze: „minister transportu Andreas Scheuer chce zmienić przepisy ruchu drogowego na korzyść rowerzystów i na niekorzyść kierowców samochodów. W przypadku ministra z bawarskiej CSU jest to bardzo osobliwy krok”.

„Frankfurter Rundschau” podkreśla: „pod względem ekologicznym nowe przepisy ruchu drogowego zawierają sensowne pomysły jak np. uprzywilejowanie wspólnych przejazdów samochodem. Jeżeli samochodem jadą trzy osoby i mają odpowiednią plakietkę, w przyszłości będą mogły poruszać się po buspasie. Dla ludzi jadących razem do pracy może być to ważną zachętą, by jeździć razem.

Nowe przepisy ruchu drogowego mogłyby jednak dramatycznie wpłynąć na sytuację z miejscami parkingowymi. Przede wszystkim nowe zasady parkowania w pobliżu skrzyżowania mogą oburzyć ludzi, ponieważ w przyszłości wolno będzie parkować w odległości nie 5 lecz dopiero 8 metrów od środka skrzyżowania. Może to oznaczać utratę nawet do ośmiu miejsc parkingowych na każdym skrzyżowaniu. Utrudni to życie kierowcom, ale pomimo niektórych słabych punktów, rząd i Bundesrat powinny jak najszybciej zaakceptować projekt ministra Scheuera”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” uważa, że „w projekcie ministra Scheuera mądre jest to, że wspiera on wspólne działania ludzi, a nie wyklucza jakichś uczestników ruchu drogowego. Ludzie muszą nauczyć się ze sobą aranżować. Zagęszczenie ruchu drogowego powinno właściwie zmuszać do brania względu na siebie nawzajem. Wyższe mandaty i tak nie odstraszą prawdziwych piratów drogowych. Za to odebranie prawa jazdy zawsze jest skuteczne, a teraz miałoby to następować nawet prędzej. Kto blokuje korytarz życia albo na nim zawraca, ten musi zostać dotkliwiej ukarany. W każdym wypadku konieczne jest wykorzystanie istniejącej już przestrzeni. Oczywiście, że wymaga to większej tolerancji wobec siebie i kontroli. Dopiero okaże się, jak pojazdy z przynajmniej trzema pasażerami i wszelkie inne mini środki transportu o napędzie elektrycznym będą walczyć o miejsce na buspasach. Ale także ta reforma nie powinna wywoływać złudzenia, że nadchodzi kres indywidualnej komunikacji.

Pomysły ministra Scheuera krytycznie ocenia dziennik „Westfaelische Nachrichten”, pisząc: „chwytliwe propozycje Scheuera są dalekie od rzeczywistości. Tam, gdzie oddzielne pasy ruchu są naprawdę sensowne i upłynniają ruch autobusów, tam przecież dodatkowo nie ma miejsca dla samochodów. Zamiast tego w dużych miastach należałoby inaczej podzielić przestrzeń, na której odbywa się ruch drogowy, kosztem indywidualnej komunikacji samochodowej. To sprawiłoby, że ekologiczne alternatywy byłyby bardziej atrakcyjne”.

„Ludwigsburger Kreiszeitung” podkreśla: „nowe przepisy ruchu drogowego i nowy cennik mandatów są właściwe, ponieważ zwalczają wypaczenia i są dopasowane do aktualnej sytuacji. Np. przepis o powolnej jeździe ciężarówek przy skręcaniu w prawo jest jak najbardziej potrzebny, ponieważ przy takim manewrze ginie rocznie więcej ludzi niż do tej pory we wszystkich zamachach terrorystycznych w Niemczech. Podobnie jak zakaz zatrzymywania samochodów na ścieżkach rowerowych. Oczywiście, że wszystko to jest tyle warte co papier, na którym to zapisano, jeżeli nie wejdzie to w życie”.

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle uważa, że „dla kierowców samochodów zaczną się nieprzyjemne czasy. Każda sensowna modyfikacja zasad ruchu drogowego musi odbyć się kosztem kierowców samochodów, ponieważ do tej pory byli oni uprzywilejowanymi uczestnikami ruchu drogowego. Ale nie odpowiada to wymogom XXI wieku, kiedy ludzie korzystają z miksu różnych środków lokomocji”.