Niemiecka prasa: Jesteśmy jak Ukraińcy

„Prawie pęka człowiekowi serce, gdy widzi, jak Ukraińcy w tej trudnej do zrozumienia sytuacji w zniszczonych zakątkach swoich miast ustawiają choinki, a nawet je rozświetlają, wieszają kilka ozdób i z dużą dozą kreatywności tworzą świąteczny nastrój” – pisze „Frankenpost”. „Robią to, w co trudno uwierzyć: rytuały w zbombardowanych miastach, trochę radości i miłości bliźniego w środku wojny; to odbiera człowiekowi mowę, jest jak cud, to urzeczywistnione dążenie do społecznie sprawiedliwego świata” – podkreśla gazeta z Hof, dodając: „W tych wszystkich wartościach jesteśmy jednością, jesteśmy tacy sami jak Ukraińcy. To ogólna zasada, ale Boże Narodzenie ją uwypukla, gdy spędzamy dni bardziej refleksyjnie, bardziej świadomie. W nadchodzących dniach bliskość i ciepło staną się konkretne, namacalne. Łączą się nie tylko rodziny, przyjaciele i znajomi, ale także Europa i duże części świata”.

Także „Mitteldeutsche Zeitung” nawiązuje do wojny w Ukrainie, gdzie „niestety nie będzie przerwy na oddech”. Głoszony w opowieści bożonarodzeniowej pokój na ziemi został Ukrainie odebrany. „Należy się nawet obawiać, że Putin też nie przerwie ognia na święta. Ale Ukraińcy mogą podtrzymać swoje nadzieje, jak długo mogą być pewni, że UE i NATO staną po ich stronie i będą ich wspierać humanitarnie, finansowo i militarnie. W Święta tematem powinna być perspektywa pokoju, a nie kontynuacja wojny. Ale naiwnością byłoby przekonanie, że Ukraina, a nawet zachodnie demokracje, mogłyby jednostronnie doprowadzić do zawieszenia broni czy nawet porozumienia pokojowego z Rosją” – pisze dziennik z Halle.

„Leipziger Volkszeitung” odnosi się do tradycji obchodzenia świąt: „Dopiero wraz z oświeceniem i industrializacją Boże Narodzenie stopniowo stawało się tym, czym jest dzisiaj: najważniejszym świętem rodzinnym w roku. Nie ma znaczenia, ile osób faktycznie wierzy w to, co jest im czytane lub odtwarzane w kościele. Bo wiara w sensie religijnym to coś innego; to raczej pewność, której nie jest w stanie zachwiać nauka i logika. A ponieważ człowiek w swojej pewności ma tendencję do uważania, że sam wie lepiej, w ramach idei, która powstała na przełomie epok, na świat przyszło także cierpienie. Co nie czyni tej idei gorszą”.

„Rheinzeitung” napomina zaś: „W Niemczech musimy pozbyć się bardzo specyficznego złego nawyku: stałego przywoływania końca świata. Odwracanie wzroku, wzbranianie i wciąż nowe zakazy (myślenia) nie tylko zagradzają drogi wyjścia z labiryntu teraźniejszości. Politycznie prawie zawsze prowadzą do bezwolnego, pozbawionego przyszłości totalitaryzmu. Przyszłość istnieje, ale nie za darmo, i ta świadomość również zawiera się w pojęciu przełomu (Zeitenwende). Nie wygramy, rozwiązując każdy problem miliardami podatków z przyszłości, bo to egoizm” – ostrzega koblencki dziennik. „Potrzebna jest wola zmiany i nie jest to koniec świata, jeśli tam, gdzie możemy, rzeczywiście zmienimy swoje postępowanie. Nawet jeśli nie jest to proste” – pisze gazeta, apelując, by nie tracić z oczu tego, co posuwa nas do przodu: „Oczywiście zawsze można się spodziewać wszystkiego, ale zawsze także tego, co dobre.”

