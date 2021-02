Niemiecka prasa: Hanau, NATO i szczepionki

Wspominając zamach w Hanau, w którym przed rokiem zginęło dziewięć osób, komentator gazety „Rhein-Neckar-Zeitung” z Heidelbergu wymienia liczne zaniedbania towarzyszące tej sprawie.

„Sprawca, Tobias R, od 2013 roku posiadał pozwolenie na broń mimo choroby psychicznej. Zostało mu ono przedłużone, chociaż w 2019 roku złożył pełne rasistowskich haseł i teorii spiskowych doniesienie na zagraniczne służby specjalne, które ponoć go prześladują. Krótko przed atakiem pisał o »zagładzie pewnych ras« wysyłając nawet swój tekst do urzędów, ale nikt nie poczuwał się do odpowiedzialności, aby cokolwiek zrobić. Podczas zamachu nie dało się skorzystać z numeru alarmowego. Tłumaczenie policji twierdzącej, że numer był przeciążony brzmi dziwnie, jeśli nie cynicznie. Także rola ojca sprawcy budzi wątpliwości. Jak syn, tak i ojciec miał ciągoty do rasistowskich teorii spiskowych. Po zamachu wyzywał ofiary. Prokuratura federalna nie wpadła jednak na pomysł, aby rozpocząć dochodzenie w sprawie ewentualnego współudziału. Do dzisiaj mamy wiele pytań o zaniedbania policji i wymiaru sprawiedliwości. Wyjaśnianie sprawy wygląda inaczej” - czytamy.

Gazeta „Nuernberger Nachrichten” dodaje, że organy ścigania w Niemczech muszą w przyszłości intensywniej zajmować się treściami pojawiającymi się w internecie. „Można tam wiele wyczytać, o ile się coś znajdzie i potraktuje poważnie. Media społecznościowe traktowane są po części jako giełda fantazji o przemocy albo, jak w przypadku szturmu na Kapitol w Waszyngtonie, do koordynowania planów puczu”.

NATO odroczyło decyzję co do przedłużenia swojej obecności wojskowej w Afganistanie. Na wczorajszej naradzie ministrów obrony Sojuszu, dawano jednak do zrozumienia, że chwilowo nie ma warunków do wycofania wojsk z tego kraju. Dziennik „Freie Presse” z Chemnitz komentuje: „Przed wycofaniem NATO oczekuje konkretnych osiągnięć co do zapewnienia pokoju i gwarancji antyterrorystycznych. Islamiści zobowiązali się zerwać kontakty z Al-Kaidą. Ale wątpliwości są coraz większe. Bo niby jak to kontrolować przy użyciu afgańskiej armii, która nie jest bezpieczna nawet w samym Kabulu? Istnieje realne ryzyko, że także delikatne demokratyczne zalążki, jak prawa kobiet czy wolność wypowiedzi, zostaną zdeptane” - czytamy.

Komentator gazety „Darmstaedter Echo” pisze z kolei o zmarnowanej szansie Europy na pokazanie światu czym jest prawdziwa solidarność w pandemicznym kryzysie. „W samych Niemczech znalazły się 4 miliardy euro na wsparcie koncernu Tui i ponad dwa razy tyle dla Lufthansy, a w całej Unii Europejskiej ponad 700 miliardów na skutki pandemii. Ledwo by zauważono, gdyby podwoić albo potroić te 2,7 miliarda euro na pierwszą transzę szczepionek, aby potem się nimi podzielić. (…) Byłby to wyjątkowo widoczny znak. Nie tylko znak gotowości i zdolności do wejścia w strategiczne konkursy z Rosją i Chinami,ale przede wszystkim znak prawdziwej solidarności”.