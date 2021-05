Niemiecka prasa: FDP w dobrym nastroju przed wyborami

„Rzadko kiedy wolni demokraci (FDP) byli w stanie wejść tak odprężeni w kampanię wyborczą jak w roku 2021” - stwierdza dziennik „Frankfurter Algemeine Zeitung". „Jeśli partia prezentuje się dziś jako bardziej uporządkowana i poważna, to jest to przede wszystkim konsekwencją zakończonego już dawno odejścia od modelu partii popierających określone grupy interesu. Pandemia zwróciła uwagę wielu politycznie wyczulonych obywateli na fakt, że kwestie takie jak edukacja i cyfryzacja, które FDP podjęła lata temu, są bardziej palące niż kiedykolwiek. To samo odnosi się do traktowania usługodawców w tym społeczeństwie. Handel detaliczny, gastronomia oraz środowiska artystyczne i kulturalne, które zostały doprowadzone na skraj ubóstwa przez rządowe działania dot. pandemii, są tego w równym stopniu częścią, co często równie zmarginalizowana klasa średnia”.

„Sueddeutsche Zeitung" ocenia:

„Christian Lindner jest hazardzistą. Stawia wszystko na koalicję jamajską (z chadekami i Zielonymi), a więc na stosunkowo mało prawdopodobny wynik wyborów. W ten sposób ryzykuje po raz drugi utratę szansy na objęcie rządów. Ale wtedy zawiódłby dwie nadzieje naraz: Że FDP przejmie swoją dawną rolę korektora w rządzie. I że partia wreszcie uwolni się od swojej tematycznej karłowatości.”

Z kolei dziennik „Stuttgarter Zeitung” jest zdania:

„Zwrot w poparciu społecznym dla FDP można przypisać głównie dwóm czynnikom: Partia niezłomnie stała na straży praw obywatelskich w polityce dotyczącej pandemii, nie łącząc się z oszołomami i niemyślącymi. Oraz skorzystała na słabym występie chadeków.”

„Nuernberger Nachrichten" komentują:

„Ważnym pytaniem będzie to, czy wyborcy uznają za słuszne stanowcze „nie” partii wobec podwyżek podatków. Czy ktoś naprawdę uważa, że miliardowe koszty pandemii można spłacić bez obciążania pracowników i przedsiębiorstw większymi podatkami? Nie musi to być do tego stopnia, jak planują to SPD, Zieloni i Lewica. To bardzo utrudnia FDP Christiana Lindnera zawarcie po wyborach koalicji z CDU/CSU i Zielonymi lub z Zielonymi i socjaldemokratami. Liberałowie nie mogą sobie jednak pozwolić na kolejne "lepiej nie rządzić, niż rządzić źle".”

„Osnabruecker Zeitung” jest zdania:

„Inaczej niż w poprzednich kampaniach wyborczych, odpowiedź na pytanie o rację bytu FDP przed tymi wyborami federalnymi nasuwa się właściwie sama. W ciągu długich miesięcy ograniczania wolności ważne, wręcz niezbędne było to, że wolni demokraci nie negowali niebezpieczeństwa związanego z wirusem, ale zawsze nalegali na zachowanie właściwych proporcji w działaniach (..)”

Natomiast dziennik „Hannoversche Zeitung" zastanawia się, czy FDP jest zdolna do udziału w rządzie?

„Pod względem programowym może wnieść interesujący wkład. I niekoniecznie dlatego, że miałaby wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie istotne pytania, ale dlatego, że mogłaby wnieść perspektywę, która jest często pomijana przez inne partie: mianowicie zaufanie do ludzi i do możliwości, jakie daje postęp technologiczny. FDP może zatem być dobrym graczem uzupełniającym w trójpartyjnej koalicji. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy liberałowie zaakceptują tę rolę. W walce ze zmianami klimatu oznaczałoby to, że mogą oni propagować swoje instrumenty. Ale muszą też pogodzić się z tym, że to nie wystarczy dla Zielonych.”

