Niemiecka prasa: Fala zielonej euforii może szybko opaść

„Sueddeutsche Zeitung” zauważa, że „wysoka fala, na której akurat unoszą się Zieloni, jest bardzo silna i powoli powstaje wrażenie, że nigdy nie opadnie". Nie ma właściwie dnia, żeby jakiś instytutu demoskopijny nie podawał coraz lepszych notowań Zielonych i nie ma właściwie ani jednej politycznej debaty, podczas której nie spekulowano by o wejściu tej partii do Urzędu Kanclerskiego. Wedle dziennika, dla Zielonych w pierwszej chwili to może radość i satysfakcja, ale co mądrzejsi wśród nich czują się chyba dość nieswojo.

"Liderzy Zielonych Baerbock i Habeck tkwią w wielkim dylemacie. Sympatycy Zielonych marzą już o przekształceniu społeczeństwa napędzanym ochroną klimatu. Za to pragmatycy w czołówce partii czują, że Zieloni nie dorośli jeszcze do ogromnych oczekiwań. Już teraz w samorządach i w niektórych krajach związkowych widać, co obsadzanie zdobytych mandatów oznacza dla stosunkowo małej partii. Wiedzą oni też, że jeżeli ta euforia utrzyma się do następnych wyborów powszechnych, będą musieli jeszcze wiele zrobić, by nie przepaść z kretesem w skomplikowanym aparacie rządu”.

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle pisze: „być może zielona era dopiero się zaczęła. Być może liderom Zielonych dopiero teraz świta, co jeszcze ich czeka. To, że ich szef Robert Habeck nie chce nawet słyszeć o kandydowaniu na kanclerza, jest zrozumiałe. Nieformalny szef Zielonych Joschka Fischer powiedział swego czasu, że Urząd Kanclerski to ‘strefa śmierci polityki'. Tam jest bardzo mało tlenu i powietrze bardzo rzadkie”.

„Reutlinger General- Anzeiger” stwierdza, że „to, czy Robert Habeck kiedykolwiek będzie kanclerzem, kandydatem na kanclerza albo czymś więcej, na razie zapisane jest jeszcze w gwiazdach. Jedno udało mu się jednak osiągnąć: jest kandydatem serc do fotela kanclerskiego. Habeck i współprzewodnicząca Zielonych Annalena Baerbock unoszą się na fali zielonego sukcesu, ciesząc się szacunkiem nawet sympatyków innych partii. Jednak to, co Zieloni obecnie przeżywają, to emocje, a nie polityka. Ich sukces jest jeszcze wirtualnej natury, generowany w sondażach i napędzany przez rozczarowanych ludzi, odwracających się od dawnych masowych partii. Ale samo to nie gwarantuje zwycięstwa Zielonych w przyszłości”.

„Westfalen-Blatt” z Bielefeldu podkreśla, że „wybory europejskie to nie wybory powszechne do Bundestagu, a wyniki sondaży to nie wyniki wyborów. Dlatego absolutnie nie na miejscu jest podawanie co parę dni nowych wyników sondaży i serwowanie ich w taki sposób, jakby liderzy Zielonych musieli tylko jeszcze miedzy soba wylosować, kto zasiądzie na fotelu kanclerza. Tak jak zielona euforia wznieciła się po Fukushimie, tak samo szybko ucichnąć może fala po ‘Fridays for Future'”.