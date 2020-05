Niemiecka prasa: Europa musi zadbać o najuboższych

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zaznacza, że opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19 wymaga globalnego natężenia sił.

"Dlatego nie jest to dobry znak, że amerykańska administracja Donalda Trumpa stylizuje opracowanie szczepionki na konkurencję między krajami, by (...) jeszcze w tym roku móc oddać szczepionkę do dyspozycji rodaków. (...) Prawie cała reszta świata połączyła się w globalnym sojuszu pod egidą Komisji Europejskiej. Razem chcą stawić czoła Waszyngtonowi. Niemcy na konferencji donatorów zadeklarowały trzycyfrową sumę milionów w łącznie 7,5 mld euro, które mają przyśpieszyć prace nad szczepionkami".

Z kolei dziennik "Frankfurter Rundschau" przypomina, że "po wybuchu epidemii eboli w 2014 roku administracja USA zainicjowała sojusz przeciwko tej epidemii. Ameryka dała przykład, a wiele innych państw za nią podążyło. Dopiero ten międzynarodowy sojusz umożliwią opanowanie sytuacji. W dobie koronakryzysu niewiele pozostało z przywódczych ambicji Ameryki. Każdy walczy na własną rękę. Ponieważ istnieje ogromna przepaść między bogatymi a biednymi krajami, grozi to przerodzeniem się w brutalną walkę o testy, lekarstwa i szczepionkę. Dobrze, że Europejczycy próbują wypełnić próżnię pozostawioną przez USA pod rządami Trumpa. Zwołana przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen konferencja donatorów w kwestii badań i sprawiedliwego podziału wysyła sygnał solidarności. Jednak same gesty nie zwalczą wirusa. Obiecane pieniądze muszą trafić do najuboższych. Europa musi o to zadbać".

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" w komentarzu pt. "Szczepionka przeciwko egoizmowi" zaznacza, że "konferencja donatorów jest w rzeczywistości konferencją beneficjentów. Jej uczestnicy chcą zabrać do domu zapewnienie, że nie zostaną zapomniani, gdy pojawi się szczepionka. Bo prędko może ona posłużyć za środek nacisku - kto ją otrzyma, za jaką cenę, kiedy? Donald Trump i chiński rząd już demonstrują jak to będzie. Unia Europejska powinna więc występować nie jako administratorka majątku, ale jako polityczna gwarantka. A gwarantować ma pomoc państwom, które troszczą się o dobro wspólne. Ale niestety - Komisja nie jest na tyle głośna, waha się, także wobec Światowej Organizacji Zdrowia. A przecież byłby to najlepszy moment, by zglobalizowany świat pociągnąć do współpracy i dać mu przykład występując w charakterze strażnika multilateralizmu".