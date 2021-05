Niemiecka prasa: „Era radykalizacji dopiero się rozpoczęła”

Raport ministerstwa spraw wewnętrznych wskazujący na wzrost przestępczej energii, eskalacji protestów przeciwko restrykcjom pandemicznym, ataków na urzędników i dziennikarzy, wzrost nienawiści musi być „sygnałem alarmowym dla centrum społeczeństwa, aby w końcu jasno i głośno wypowiedzieć się przeciwko próbom dzielenia i polaryzacji”, a środek społeczeństwa nie może pozwolić, by atakowano mniejszości – uważa regionalny dziennik „Rhein-Zeitung”.

Dla „Neue Osnabruecker Zeitung" znamiennym jest to, że duża część przestępstw motywowanych politycznie nie może być przypisana ani do lewego, ani do prawego spektrum. „Rośnie niezadowolenie z niemieckiego systemu politycznego. Dla demokracji taki rozwój sytuacji jest bardzo niebezpieczny. Aby odwrócić trend brutalizacji, politycy muszą bardziej zbliżyć się do obywateli. Także odmienne poglądy muszą zostać uwzględnione w procesie kształtowania opinii. Nie pomoże tu demonizacja i besztanie opinii, które nie odpowiadają głównemu nurtowi (…). To jest właśnie siła demokracji, że potrafi konstruktywnie radzić sobie z całym spektrum opinii” – pisze dziennik.

Jak zauważa kolońska gazeta „Koelner Stadt-Anzeiger", nowością jest to, że równolegle do pandemii koronawirusa, w ciągu roku powstał ruch ekstremistyczny „Querdenker” („myślący inaczej”). „Tutaj powtarza się scenariusz, który znamy z kryzysu uchodźczego. Sytuacja, która jest postrzegana przez część społeczeństwa jako zagrożenie, czasami wyzwala irracjonalne lęki i polaryzację, które z kolei przeradzają się niekiedy w przemoc. Jeszcze przed kryzysem uchodźczym był kryzys finansowy z podobnym potencjałem radykalizacji. Równolegle do tego wszystkiego rozwija się megakryzys – kryzys klimatyczny. Tak, wiele wskazuje na to, że era radykalizacji dopiero się rozpoczęła” – konkluduje dziennik.

Z kolei dziennik regionalny z Nadrenii-Palatynatu „Rheinpfalz” zwraca uwagę, że prezentacja statystyki przez ministra spraw wewnętrznych zbiegła się w czasie z aresztowaniem podejrzanego o rozsyłanie pogróżek o podłożu skrajnie prawicowym. Szef niemieckiego MSW w związku ze zwiększonym zagrożeniem ze strony prawicowych ekstremistów, stwierdził istnienie coraz większej „tendencji brutalizacji społeczeństwa”, a seria listów z pogróżkami i podpisem „NSU 2.0” są tego dobitnym dowodem.