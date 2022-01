Niemiecka prasa: Dzielenie personelu pielęgniarskiego spowoduje frustrację

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” stwierdza, że jeśli podczas piątkowego spotkania polityków nie będzie zgody co do tego, aby traktować pracowników oświaty tak samo jak tych pracujących w „krytycznej infrastrukturze”, to znów dzieci i młodzież będą tymi, którzy ucierpią z powodu pandemii. W piątek ma być dyskutowany między innymi pomysł skrócenia kwarantanny. Dziennik wyjaśnia, że przy obecnych przepisach dotyczących kwarantanny w przypadku infekcji wariantem omikron, jedna klasa po drugiej musiałaby być wysyłana do domu, bo na kwarantannie będzie zbyt wielu nauczycieli lub uczniów. Gazeta zauważa, że w takiej sytuacji, nawet nauczanie zdalne nie miałoby prawa funkcjonować, a jego poprawa pozostaje nadal „niedokończonym zadaniem” landowych ministrów edukacji, „którzy wprawdzie cieszą się z zagwarantowanego przez Federalny Trybunał Konstytucyjny prawa do nauki, ale w żaden sposób nie spełniają wymagań, które z niego wynikają”.

„Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung” porusza natomiast inny aktualny aspekt związany z pandemią i pyta, czy niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach nie przeczuwa, co może wywołać proponowany przez rząd koalicyjny (SPD, FDP, Zieloni) bonus opiekuńczy. Dziennik przypomina, że zapowiadany z dużym rozmachem bonus ma być zwłaszcza wypłacany tym osobom, „które podczas pandemii koronawirusa były szczególnie obciążone”. Gazeta tłumaczy, że minister zdrowia chce w ten sposób ograniczyć liczbę odbiorców tegoż bonusa i ocenia, że jest to „problematyczny plan”, bo w ten sposób programuje się frustrację, ale także zawiść i zazdrość i przenosi konflikty do klinik i zakładów opieki. „Koronawirus dla wielu pracujących osób oznacza stan wyjątkowy, nawet wówczas, jeśli nie znajdują lub nie znajdowali się na pierwszej linii frontu walki z COVID-19”.

Temat proponowanego bonusa podnosi też portal „tagesschau de.” i podkreśla, że fakt, iż ma on zostać ograniczony do pracowników zajmujących się opieką, którzy podczas pandemii byli wyjątkowo obciążeni, wywoła w tym środowisku frustrację, czego obawiają się chociażby Niemiecka Fundacja Ochrony Pacjentów (Deutsche Stiftung Patientenschutz). Fundacja oceniła, że plany Lauterbacha mogą stanowić „ładunek wybuchowy” w środowisku pielęgniarskim. Z kolei niemiecki minister zdrowia argumentuje, jak podaje portal, że w przypadku ograniczenia grupy adresatów bonusa, jego wysokość byłaby znaczna i tylko w ten sposób można naprawdę docenić szczególny wysiłek personelu pielęgniarskiego. Portal cytuje Eugena Bryscha z zarządu fundacji, który w rozmowie z katolicką agencją informacyjna KNA powiedział z kolei, że „debata na temat tego, kto jak często i z jaką intensywnością zajmował się pacjentami z koronawirusem wywoła ogromny niepokój i zmniejszy motywację osób dotkniętych” problemem. Brysch uważa, że jeśli rząd Niemiec chce cokolwiek zrobić dla sektora pielęgniarstwa, powinien wypłacić bonus wszystkim zatrudnionym w opiece nad osobami starszymi i chorymi.

Z kolei „Frankfurter neue Presse” nawiązuje do planowanego skrócenia okresu kwarantanny w Niemczech i pisze, że „wprawdzie istnieją ustalenia dotyczące wariantu wirusa, który przemawiają za planowanym skróceniem kwarantanny lub izolacji”. Dziennik zastanawia się jednak nad tym, kto ma zajmować się kontrolą przestrzegania tych zasad, tym bardziej, że osoby po trzeciej dawce szczepionki lub zatrudnionych w „krytycznej infrastrukturze” mają obowiązywać częściowo inne zasady. W ocenie gazety będzie więc sporo biurokracji i nie będzie to skuteczne, „prawdopodobnie i jedno i drugie”. Dziennik zaznacza, że przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, że przy szybkim wzroście infekcji, system jest szybko przeciążony.