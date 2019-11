Niemiecka prasa: dwa piątki w jednym

Regionalny dziennik „Neue Westfaelische” z Bielefeldu pisze:

„To dzień, który porusza państwa uprzemysłowione jak żaden inny. Dziesiątki tysięcy, przede wszystkim młodych ludzi wyszły znowu w ten piątek na ulicę piętnując konsekwencje zmiany klimatu. Jednocześnie do centrów handlowych (także korzystając z platform cyfrowych) w wielu krajach ruszyły miliony łowców okazji. Był to kolejny tzw. Black Friday (czarny piątek). W ten importowany z Ameryki dzień handel kusi dwucyfrowymi rabatami. To, że obie akcje zbiegają się w jednym dniu, symbolizuje rozdarcie dużych grup naszego społeczeństwa. Jedni symbolizując długofalową ochronę środowiska, drudzy niepohamowaną konsumpcję”.

Myślę tę rozwija także inny regionalny dziennik - „Frankenpost” z Frankonii:

„Co bardziej podnieca: ‘Friday for Future’ czy ‘Black Friday’? Do głowy przychodzą niegrzeczne myśli gdy te dwie kampanie zbiegają się w jednym dniu. Przy czym nie można mieć pretensji do młodych ludzi, którzy całą energię poświęcają na rzecz klimatu. Bardziej wstydzić powinni się ci, którzy przez swoją pazerność powodują lawinę opakowań. W ten sposób refleksyjny czas przedświąteczny staje się czystym terrorem konsumpcji”.

Demonstracja w centrum Bonn: piątek dla klimatu

Koloński dziennik „Koelner Stadt-Anzeiger” zauważa: „Kiedy w przyszłości spoglądać się będzie wstecz na rok 2019 być może mowa będzie o roku, w którym rozpoczęła się znana zmiana kursu pod wpływem nacisku niezwykłego ruchu młodzieżowego. Prawdą jest także to, że po zmianie kursu musi nastąpić jeszcze wiele konsekwentnych zmian. Warunkiem jest jednak utrzymanie nacisku na polityków”.

Lokalny dziennik „Reutlinger General-Anzeiger” zaznacza z kolei: „Oczywiście ważne jest, żeby ochrona klimatu nie przekroczyła możliwości obywateli ani gospodarki. Jednak ostrzeżenia naukowców są jednoznaczne. I koszty dla społeczeństwa wraz z kolejnymi suszami i zaburzeniami pogodowymi stają się coraz wyższe. Dlatego obywatele, gospodarka i politycy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, ile warte im jest ochrona klimatu”.

„Frankfurter Rundschau” koncentruje się na nadchodzącym szczycie klimatycznym: „Czy państwa tego świata są gotowe wziąć na poważnie porozumienie paryskie, w którym zobowiązano się tak zmodyfikować swoje narodowe cele redukcji emisji CO2, żeby ograniczyć wzrost temperatury na Ziemi do poziomu półtora, względnie dwóch stopni Celsjusza? Realnie jednak cele te są tak mało ambitne, że prowadzą do wzrostu o trzy, a nawet cztery stopnie, co grozi pogorszeniem poziomu życia nawet dzisiejszego młodego pokolenia. Jak dotąd większość rządów wzbrania się. Wszystko wskazuje na ostateczną rozgrywkę przyszłej jesieni na szczycie klimatycznym, który tym razem odbędzie się w Glasgow. Nadzieje koncentrują się na Chinach i Unii Europejskiej. Na Unii Europejskiej ponieważ nowa przewodnicząca Komisji, von der Leyen, ogłosiła klimat megatematem i planuje nowe 'zielone porozumienie'. Do 2030 r. chce też znacznie podnieść cele redukcji CO2”.