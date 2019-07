Niemiecka prasa: Deutsche Umwelthilfe robi to, co zaniedbuje państwo

Niemiecka proekologiczna organizacja Deutsche Umwelthilfe (DUH) najbardziej znana jest opinii publicznej jako stróż czystości powietrza w niemieckich miastach. Kilkakrotnie udało się jej na drodze procesów sądowych wyegzekwować od władz miejskich zakazy wjazdu diesli do centrów miast. Depcze ona po piętach także dilerom samochodów, którzy nie podają klientom wszystkich parametrów oferowanych samochodów.

Gazeta „Rheinland Pfalz" z Koblencji twierdzi, że „Deutsche Umwelthilfe angażuje się tam, gdzie zawiodło państwo. Odniosła ona bardzo istotne zwycięstwo przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości. Gdyby pozew wygrał przed sądem diler samochodów, oskarżony przez nią o niedokładne informowanie klientów nt. zużycia paliwa i emisji spalin oferowanych samochodów, miałoby to następstwa nie tylko dla tej organizacji ekologicznej.

Berliński „Tagesspiegel” podkreśla, że „od strony prawnej nie można kwestionować tego, że, DUH systematycznie wysyła upomnienia do dilerów samochodów, którzy naruszają przepisy, nie informując klientów o zużyciu paliwa i emisji spalin samochodów. Takie orzeczenie wydał Federalny Trybunał Sprawiedliwości. Zdaniem sędziów nic nie wskazuje na to, żeby ta ekolologiczna organizacja z pieniędzy uzyskiwanych z takich upomnień finansowała swoje inne działania, np. kampanie reklamowe czy procesy sądowe ws. zakazu wjazdu diesli do centrum miast”.

„Badische Neueste Nachrichten” z Karlsruhe zaznacza że „wyrok ten nie jest żadną niespodzianką. DUH jest jednym z prawie 80 stowarzyszeń zarejestrowanych w Federalnym Urzędzie Sądownictwa jako władne wytaczania procesów. Takie zrzeszenia jak np. stowarzyszenia broniące praw najemców mieszkań czy centrale ochrony praw konsumenta mają prawo upominać firmy łamiące prawa konsumenta i mogą żądać za to opłat, a w przypadku recydywy inkasować spore sumy za niedotrzymywanie umów. Podpada jednak to, że ekipa DUH tak często jak żadne inne stowarzyszenie korzysta z tego prawa”.

„Augsburger Allgemeine” twierdzi, że „działalność DUH jest bardzo ważna, ale irytująca. Jej szef Juergen Resch jest wszechobecny i a o jego organizacji wciąż się mówi. To właśnie ich wyróżnia spośród innych. Rezolutne działania DUH trzeba rozpatrywać na tle faktu, że jest to mała organizacja, która rzuca wyzwania gigantom, np. koncernom samochodowym, które mają zastępy radców prawnych i ogromne budżety. Dla swojej działalności DUH potrzebuje pieniędzy i pozyskuje je także, wysyłając upomnienia. Jeden z dilerów samochodów pozwał ją przed Federalny Trybunał Sprawiedliwości, który teraz orzekł na korzyść skarżącego. Wyrok ten jest nie tylko zwycięstwem dla tej organizacji, ale także dla mieszkańców miast, żyjących w obłokach spalin. Akurat temat spalin wymaga niezależnych fachowców, którzy potrafią rozeznać się w technicznym gąszczu i są w stanie stwierdzić, gdzie stosowane są niedozwolone triki. Dlatego działalność DUH była i wciąż jest ważna, np. dla całkowitego wyjaśnienia afery dieslowej, która jeszcze się nie skończyła, jak ukazują aktualne doniesienia o dalszych manipulacjach emisji spalin”.

„Straubinger Tagblatt /Landshuter Zeitung” stwierdza, że „starania CDU i CSU, żeby ukrócić działalność DUH spełzły na niczym przez wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Tyle, że mniejszym problemem jest to, że DUH skarży przed sądem, że nie przestrzega się limitów emisji spalin, tylko to, że przekracza się te limity i to w zmasowany sposób. Polityka zbyt długo to ignorowała, dopóki DUH nie zaskarżyła szeregu miast, że nie dbają o czystość powietrza, i przyznano jej rację”.





