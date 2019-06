Niemiecka prasa: Dania wzorem dla niemieckich socjaldemokratów?

Sukces duńskich socjaldemokratów kładzie się na karb ich ostrego zwrotu na prawo w polityce migracyjnej. Niemieckie gazety zastanawiają się, czy mogłoby to też uratować niemiecką socjaldemokrację.

„Wiesbadener Kurier” rozważa, czy socjaldemokraci przez zaostrzoną politykę migracyjną podkradają klientelę prawicowym partiom: „Wiele wynika ze swoistych cech Skandynawów, mających silne poczucie własnej wartości i przekonanie, że są co prawda daleko na północy, na obrzeżach, ale rozumieją, jak się sprawy mają. Czy mógłby być to wzorzec dla niemieckiej SPD? Czy uczyć się od Duńczyków, oznacza uczyć się zwyciężać? Nie! Tego zdania jest nie tylko Ralf Stegner z lewego skrzydła SPD, który tłumaczył swojej partii z pełnym przekonaniem, że SPD musi być opoką przeciwko prawicowym ekstremistom. Absolutnie ma on rację”.

„Straubinger Tagblatt” pyta, „czy w takim razie dobrze się dzieje w państwie duńskim? Bynajmniej. Szefowa socjaldemokratów Frederiksen zapłaciła wysoką cenę za swoje zwycięstwo i jej partia przesunęła się daleko na prawo i na polu polityki migracyjnej zrobiła niezłe spustoszenie w rewirze populistów. Priorytetem już nie jest integracja, tylko deportacje. Proszę sobie wyobrazić, że jakiś niemiecki socjaldemokrata popierałby pomysł, by imigrantów-przestępców internować na wyspie, na której kiedyś dobijano chore zwierzęta. Frederiksen w kampanii wyborczej nie miała nic przeciwko temu”.

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle zadaje także pytanie, czy SPD może się czegoś nauczyć z sukcesu socjaldemokratów w Danii. Gazeta jest zdania że nie. „Samobójstwem byłoby, gdyby SPD teraz chciała przekonywać ludzi do siebie prawicowo-populistycznymi hasłami. SPD była zawsze partią reprezentującą interesy ludzi o niskich dochodach. Ale jest w niej też wielu nieźle wykształconych, którzy w pełni popierają politykę migracyjną Angeli Merkel. Polityka migracyjna to temat, na którym SPD nic nie ugra, ale wiele może stracić. W odróżnieniu od duńskich socjaldemokratów, u których wcześniej już rodziły się podobne pomysły, w SPD nie ma tradycji, na której gruncie mogłaby dokonać się taka zmiana kursu”.

„Reutlinger General-Anzeiger” zwraca uwagę na sytuację SPD, pisząc, że „za wcześnie jeszcze na requiem dla SPD i byłby to duży błąd. Złe wyniki socjaldemokratów to nie zrządzenie losu i nie żaden znak czasów, tylko wynik ich wewnętrznych problemów. Widać to, kiedy patrzy się na Danię, gdzie liderka socjaldemokratów w wyborach parlamentarnych brawurowo wygrała. Jedno trzeba przy tym zauważyć: nawet jeżeli nie ma już klasycznej klasy robotniczej i społeczeństwo coraz bardziej się rozwarstwia, socjaldemokraci mogą wciąż jeszcze przekonać szerokie rzesze wyborców. Ale aby się tak stało, muszą mieć otwarte uszy i oczy na problemy ludzi, rozpoznać interesujące ich tematy i te pogłębiać. W Danii chodziło o zaostrzenie polityki migracyjnej i jasne stanowisko wobec kwestii klimatycznych”.