Niemiecka prasa: coraz bliżej twardego brexitu

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze: „Europejscy partnerzy Zjednoczonego Królestwa byli przekonani, że ważny etap na drodze do brexitu już na nimi, tym bardziej, że brytyjski gabinet poparł wstępne porozumienie. Rzekomo. Z każdą dymisją, do której dochodziło (…) w Londynie, pesymizm przybierał na sile. Niebezpieczeństwo, że Wielka Brytania opuści UE w marcu bez porozumienia, czyli ryzyko «twardego brexitu», nie tylko nie jest zażegnane, ale większe niż dotychczas. Od Paryża po Berlin patrzy się na tę ewentualność z rozczarowaniem i gorzkim realizmem, nawet jeśli padają zapewnienia, że wciąż jeszcze jest nadzieja na rozwiązanie drogą negocjacji. Dużej sumy nie stawialiby na to nawet ci, którzy wierzą w brytyjski pragmatyzm”.

„Die Welt" stwierdza, że „największy wróg May jest niepokonany: iluzja. Z marzeniami i utopią, złudzeniami i kuszącymi sloganami nie wygra człowiek kierujący się rozumem, tak jak Theresa May – i to w kraju pragmatyzmu! Większość brytyjskiego społeczeństwa żyje od jakiegoś czasu w świecie halucynacji. Najwyraźniej potrzebuje uderzenia, aby się obudzić. Żaden Europejczyk nie może być z tego powodu szczęśliwy. I nie dlatego, że wkrótce już Brytyjczycy przestaną płacić UE 7 mld euro rocznie. To załamanie zachodniej władzy, które jest zgubne. Niezależnie od tego, jak będzie wyglądał brexit, Francuzi i Niemcy muszą jak najszybciej stworzyć z Londynem trójstronny sojusz, który obejmie Wielką Brytanię – niezależnie od jej premiera”.

„Spór o brexit jest o jedną rundę dalej, ale nikt nie wie, jak się skończy” – stwierdza „Frankfurter Rundschau". Wprawdzie gabinet premier May poparł wstępne porozumienie, ale krótko potem ze swych stanowisk zrezygnowało kilku ministrów, a głosy o wotum nieufności dla May nabrały mocy – przypomina dziennik. „Ten długi i gwałtowny spór pokazuje, jak podzieleni są Brytyjczycy w sprawie wyjścia z UE. Powoli niektórzy rozumieją, że Brytyjczycy mają jeszcze tylko wybór między niepopularnym uregulowanym brexitem, a jego twardym wariantem. Tak czy inaczej potem dopiero zacznie się praca. Rozwód to jedno, a budowa nowych relacji to drugie”.

„Nadszedł czas, by Brytyjczykom złożyć ofertę lepszą od każdego brexitu” – uważa z kolei „Hamburger Abendblatt". Nie powinno chodzić o renegocjację warunków opuszczenia UE, tylko o warunki pozostania w niej. Europa nie okazywałaby słabości, lecz siłę, kiedy mówi o kwestiach, które wówczas wzmocniły przeciwników Europy. Lepiej jeszcze raz negocjować w sprawie suwerenności, imigracji, biurokracji, subsydiarności, niż rozwodzić się. Europa może i powinna teraz dać sygnał, który wzmocni przyjaciół UE. Chwila jest korzystna” – czytamy.