Niemiecka prasa: CDU przeżywa katharsis

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") koncentruje się na desygnowanym przewodniczącym CDU Friedrichu Merzu. Merz wygrał plebiscyt wśród członków partii, jego wybór przez delegatów jest formalnością. "FAZ" analizuje: "Powrót Merza do polityki partyjnej zbiegł się w czasie ze zmierzchem Angeli Merkel, która 20 lat temu odsunęła go na boczny tor. Kandydował z wielką wytrwałością. Teraz (...) ma on szansę nadać swojej partii nową, konserwatywną orientację, nie ignorując przy tym postępu. Merz był często opisywany, nawet przez przeciwników w partii, jako uosobienie salta w tył do lat osiemdziesiątych. Tak, miał poglądy na temat migracji, roli kobiet czy związków partnerskich między osobami tej samej płci, których wielu członków partii już nie podziela. Ale to, co go wyróżnia, to fakt, że przemyślał i skorygował swoje poglądy. W kwestiach polityki zagranicznej lub w stosunku do skrajnych obrzeży spektrum politycznego pozostał wierny zasadom. Fakt, że jest on jednym z tych, którzy opowiadają się za społeczną gospodarką rynkową, może również okazać się całkiem dobry dla unii chadeckiej".

Komentator dziennika "Frankfurter Rundschau" bierze pod lupę wewnętrzpartyjne konstelacje personalne: "Merz nie ma zamiaru współpracować ze swoimi konkurentami do fotela przewodniczącego partii, Norbertem Roettgenem i Helge Braunem. Początek kadencji Merza stoi więc nie tylko pod znakiem oddolnej demokracji, ale i brutalności: każdy, kto nie jest za mną, jest przeciwko mnie i może odejść - to jest sygnał. (...) Może się okazać, że będzie mniej wewnętrznego oporu, przynajmniej nie ze strony prominentnych środowisk. Ale przeciwko czemu - tego jeszcze nie wiadomo. Choć personalia są ważne, nie da się wygrać wyborów bez programu".

Zjazd CDU zajmuje także prasę regionalną. "Schwäbische Zeitung" pisze: "W ciągu jednego roku świat CDU/CSU wywrócił się do góry nogami. Angela Merkel i Kramp-Karrenbauer przeszły na emeryturę. Inni giną w tłumie 735 deputowanych do Bundestagu. Tylko Merz jest teraz tam, gdzie chciał być od lat: na czele CDU. To przemawia za Merzem, że on potrafił kandydować nawet po porażce w wyborach. Ten 66-latek nie musiał tego robić, zwłaszcza że doskonale wie, jak partia działa, co może, a czego nie jest w stanie zrobić. Praca w opozycji należy raczej do tej drugiej kategorii. Przez wszystkie lata rządów CDU zapomniała jak być zaczepnym, ale nie zgorzkniałym. Dla nowego lidera partii będzie to twardy orzech do zgryzienia, by spowodować zmiany myślenia - i to nie z powodu własnego wieku. CDU nie ma zbyt wiele czasu, aby się odnaleźć. W czterech krajach związkowych zbliżają się wybory".

"Augsburger Allgemeine" podkreśla, że "CDU przeżywa katharsis, które pomogło SPD odzyskać wiarę w siebie. Socjaldemokraci są bardziej stabilni niż byli przez długi czas, i tak będzie wkrótce w przypadku chrześcijańskich demokratów. Po spadkach popularności SPD obawiano się końca socjaldemokratów, po klęsce CDU, końca konserwatystów. Żadna z tych przepowiedni nie spełniła się. System partii demokratycznych w tym kraju jest stabilny.

Komentator "Nuernberger Zeitung" jest przekonany, że "jeśli Merz zgromadzi wokół siebie odpowiednich ludzi i da im przestrzeń do działania, to może się udać, zwłaszcza w opozycji. Jest to właściwe miejsce dla unii chadeckiej, która musi się na nowo odnaleźć. Aby pozostać konserwatywną partią, która w naturalny sposób godzi stanowiska socjalne i liberalne oraz wchłania i liberalnych, i neutralizuje zbyt prawicowe stanowiska. Czasy, kiedy partia mogła spocząć na laurach jako partia władzy, na razie się skończyły".