Niemiecka prasa: CDU potrzebuje własnej marki

Opiniotwórczy dziennik „Süddeutsche Zeitung" pisze: „Ustąpienie Angeli Merkel ze stanowiska szefowej CDU otworzyło szeroko wrota dla od dawna oczekiwanej debaty. CDU zaprasza do konferencji na szczeblu regionalnym, nominowani są kandydaci, są liczne wypowiedzi. Cieszy taka przejrzystość oraz różnorodność, nie można jednak zapominać o jednym: potrzebna jest zasadnicza debata dotycząca nowej polityki gospodarczej. CDU potrzebuje własnej marki, która pokaże, co jest dla tej partii ważne”.

„Frankfurter Rundschau” stwierdza: „Partia CDU jest jeszcze niezdecydowana. Po pierwszym tygodniu wydaje się, że Friedrich Merz ma przewagę, jemu poświęcone są pierwsze strony gazet. Nic dziwnego: Merz podczas swej nieobecności w polityce stał się ikoną. Jednak musi on najpierw pokazać, że jego kandydatura jest czymś więcej niż tylko kampanią zemsty przeciwko Merkel. Jedno wydaje się jasne: jeśli na konferencjach regionalnych pojawi się wyraźny trend co do jednego czy drugiego kandydata, wtedy delegaci na zjeździe partii nie unikną wotum bazy partyjnej. Nie chodzi przy tym wyłącznie o przyszłego przywódcę, lecz także o kwestię, czy CDU tylko skończy z erą Merkel czy także ją przełamie”.

Regionalny dziennik „Mitteldeutsche Zeitung” z Halle konstatuje: „Im więcej kandydatów pojawi się za każdym razem na scenie, tym mniej czasu pozostanie dla każdego z nich i zajęcie się nimi będzie powierzchowne. Będą to zawody na slogany i błyskotliwość. Nie jest wykluczone, że niektórzy z kandydatów są tym zgoła zainteresowani. Kto rozstrzyganie konferencje regionalne na swoją korzyść, będzie miał wyraźną przewagę”.

„Rhein-Neckar-Zeitung” z Heildelbergu uważa: „Z czysto rachunkowego punktu widzenia jest to całkiem proste. Landowe oddziały CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Badenii -Wirtembergii mogą właściwie rozegrać to między sobą. Skupiają one 45 proc. 1001 delegatów, którzy zadecydują na początku grudnia o następcy szefowej Angeli Merkel. I w ten sposób powinno dojść do kandydatury Friedricha Merza. Umowa między przyjaciółmi. Merz jest od momentu wystąpienia z Bundestagu członkiem tzw. paktu andyjskiego, który łączy od Oettingera przez Kocha po Rüttgersa najważniejszych grandów CDU, a wśród nich niemało tych, którym Angela Merkel mocno nadepnęła na odcisk. Reszta to klika”.