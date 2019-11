Niemiecka prasa: CDU/CSU musi zacząć od nowa

Autor "Mannheimer Morgen" w poniedziałkowym komantarzu zaznacza, że CDU/CSU musi zacząć od nowa, jeśli chodzi o treści i musi zrobić to tym pilniej, że jej polityczny przeciwnik, jest już o wiele dalej. "Nie chodzi tu o SPD, która od miesięcy zajęta jest sobą samą. Chodzi o Zielonych". Dziennikarz dodaje, że według obecnego stanu rzeczy, "następny wyścig do Bundestagu będzie naznaczony czarno-zieloną konkurencją".

"Süddeutsche Zeitung" zauważa, że "CDU z fatalnej sytuacji, w której się znajduje, podczas zjazdu partii w Lipsku wydobyła, co najlepsze: postanowiła nie upierać się przy wariackim pomyśle, by o następnej kandydaturze na urząd kanclerski członkowie partii decydowali w prawyborach". Dziennik z Monachium dodaje, że SPD już od dawna "jest uprzejma demonstrować, do czego prowadzi zasada podejmowania decyzji przez członków partii: od miesięcy partia zajmuje się sobą samą, jest postrzegana, jako niespójna i skonfliktowana; szczególnie, że główni bohaterowie nie pokazują się zawsze z najlepszej strony". Gazeta szacuje, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że "aprobata wyborców będzie tym mniejsza" i pointuje: "w przeciwieństwie do wydatków z budżetu partii".

"Frankfurter Rundschau" zaznacza, że "mało jaki polityk jest tak zdolny do przeobrażeń jak Markus Söder". Dodaje, że "jeszcze do niedawna premier Bawarii i przewodniczący CSU był tym, który spory dotyczące polityki migracyjnej w CDU/CSU eskalował niemal do rozłamu w relacjach z siostrzaną partią". Gazeta z Frankfurtu przypomina, że był on gotowy "przesuwać ścianę CSU coraz bardziej na prawo". Teraz, wg dziennika, wszedł w rolę stonowanego, ale elokwentnego księcia z politycznego królestwa środka". Wg gazety, upadek CSU widoczny w wyborach do landtagu był terapią szokową. "Dla CDU/CSU oznacza to odprężenie, dla szefowej CDU Annegret Kramp-Karrenbauer ulgę". Jak podkreśla "Frankfurter Rundschau", Söder swoim występem na zjeździe partii w Lipsku, "odstawił wiecznie zrzędzącego interesanta na urząd kanclerza Friedricha Merza na boczny tor". Dodaje też, że Söder już uzyskał nową pozycję. "CSU będzie miała coś do powiedzenia w kwestii kandydata na urząd kanclerski. W gestii Södera jest, czy Kramp-Karrenbauer podejmie wyzwanie. Na lojalność Södera szefowa CDU nie powinna jednak zbyt mocno liczyć".

"Mittelbayerische Zeitung" nazywa Friedricha Merza solą w oku Angeli Merkel i jej następczyni AKK i dodaje, że "skrżył się on przed zjazdem partii, że kanclerz Niemiec roztoczyła nad krajem «mglisty dywan». Jak zaznacza dziennik "dotyczy to też jej partii. W Lipsku od czasu do czasu prześwitywało słońce".