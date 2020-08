Prasa

Niemiecka prasa: Łukaszenka przyznał, że tylko przemocą może utrzymać władzę

Specjalny szczyt UE i sankcje to minimum, co UE powinna zrobić, by wesprzeć demonstrantów na Białorusi – ocenia „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. „Die Welt” ostrzega przed interwencją Moskwy.

Białoruś: protesty po wyborach