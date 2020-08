Niemiecka polityka migracyjna. Pięć lat „Damy radę!”

Ilu uchodźców przybyło do RFN?

W kulminacyjnym punkcie napływu uchodźców do Europy w 2015 r. około 890 tys. osób szukało schronienia w Niemczech, ale wiele ich wniosków o azyl zostało złożonych lub zarejestrowanych dopiero w następnym roku. Od tego czasu liczba ta systematycznie spada. W 2016 r. do RFN przybyło około 280 tys. dalszych osób ubiegających się o azyl. W ubiegłym roku około 110 tys. osób zwróciło się z prośbą o azyl, do tego doszło 31 tys. wniosków o azyl dla dzieci uchodźców urodzonych w Niemczech.

Pod koniec 2019 roku w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców zarejestrowano 1,84 mln osób szukających schronienia w Niemczech. W porównaniu z rokiem poprzednim był to wzrost o 57 tys. lub o 3 proc. – to najmniejszy wzrost od 2012 r.

Z 1,36 mln ubiegających się o azyl, około trzy czwarte go otrzymało. W przypadku 266 tys. wnioskodawców ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Spośród 213 tys. osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone, 84 proc. miało zezwolenie na pobyt tolerowany, czyli ich wydalenie z kraju zostało czasowo odroczone.

Skąd przybywaja?

Główne kraje pochodzenia pozostały prawie niezmienione: Syria nadal zajmuje pierwsze miejsce. Syryjczycy złożyli 31,5 proc. wszystkich wniosków o azyl w pierwszej połowie 2020 r. W dalszej kolejności są Irak (9,4 proc.), Turcja i Afganistan. Stosunkowo duża liczba osób szukających ochrony przybyła do Niemiec z Iranu i Nigerii.

Integracja na rynku pracy

Ważna kwestią zawsze było to, jak dobrze uchodźcy zintegrują się na rynku pracy. Z tegorocznego badania Instytutu Badań nad Zatrudnieniem wynika, że ​49 proc. czyli bez mała połowa uchodźców, którzy przybyli do Niemiec od 2013 roku, po pięciu latach ma pracę. Oznacza to, że ich integracja na rynku pracy następowała nieco szybciej niż w przypadku osób, które przybyły do Niemiec w wyniku wojen w państwach dawnej Jugosławii w latach 90. W tym czasie odsetek ten wynosił 44 proc.

Jak wynika z badań, 68 proc. obecnie zatrudnionych uchodźców miało pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. 17 proc. odbywa płatne szkolenia, 3 proc. płatny staż. 12 proc. było zatrudnionych w minimalnym wymiarze.

Występują jednak duże różnice między płciami: podczas gdy wśród mężczyzn 57 proc. miało pracę zarobkową, odsetek ten wśród kobiet wynosił tylko 29 proc.

Gdzie mieszkają?

Coraz więcej uchodźców mieszka obecnie w prywatnych mieszkaniach. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Centrum Badawcze Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (Bamf) udział ten wzrósł z nieco ponad połowy w 2016 r. do około trzech czwartych w 2018 r. Przyczyny takiego rozwoju sytuacji naukowcy dopatrują się w rosnącej integracji i mniejszej liczbie nowo przybywających uchodźców. To pozwala gminom na zakwaterowywanie uchodźców w indywidualnych mieszkaniach komunalnych.

