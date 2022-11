Niemiecka polityk pyta Szwajcarów: „A co w razie ataku na NATO?”

Przewodnicząca komisji obrony w Bundestagu domaga się gruntownego przeglądu niemieckich łańcuchów dostaw amunicji.

– Niemcy nie mogą dłużej uzależniać się od krajów takich, jak Szwajcaria, w przypadku amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard – powiedziała Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Kolejna blokada

Polityk FDP zwróciła uwagę, że w najbliższych latach trzeba będzie kupić amunicję o wartości co najmniej 20 mld euro. Tymczasem Szwajcaria po raz drugi zablokowała w czwartek (03.11.2022) transfer amunicji dla Gepardów, powołując się na własną neutralność w relacjach Rosja-Ukraina.

Działa przeciwlotnicze są produkcji niemieckiej, ale zostały wycofane z użycia przez Bundeswehrę i przekazane Ukrainie do walki z Rosją. Wyposażone są w podwójne działko kalibru 35 milimetrów. Amunicję przeciwlotniczą do nich produkuje szwajcarski producent broni Oerlikon, który należy do niemieckiej firmy Rheinmetall, ale ma siedzibę w Szwajcarii. Ten kraj jednak odmawia dostarczania amunicji na tereny objęte kryzysem.

Czy Szwajcaria porzuca ukraińskich obrońców?

– Oczywiście jako przyjaźni sąsiedzi musimy zaakceptować, nawet jeśli jest to trudne, że Szwajcaria nie chce przekazywać amunicji ze względu na swój status neutralności – powiedziała Strack-Zimmermann.

– Jest to jednak przykre, ponieważ amunicja do Gepardów jest potrzebna przede wszystkim, by odpierać ataki lotnicze na statki załadowane pszenicą w ukraińskich portach. Zaniechanie takich działań doprowadzi ostatecznie do głodu dla 190 milionów ludzi na całym świecie – dodała.

Dla tej polityk, zajmującej się obronnością, ważne są zwłaszcza pytania dotyczące polityki bezpieczeństwa.

– Co by się właściwie stało, gdyby Niemcy lub jakiś inny kraj NATO zostały zaatakowane, a amunicja produkowana w Szwajcarii nie została dostarczona z powodu tej 'neutralności'? – pytała w Berlinie.

„Niezawodność jest niezbędna”

Marie-Agnes Strack-Zimmermann zaznaczyła, że Bundeswehra otrzymuje ze Szwajcarii także amunicję do systemu broni przeciwlotniczej MANTIS, amunicję do głównego uzbrojenia bojowego wozu piechoty Puma oraz do samolotów bojowych Tornado i Eurofighter.

– Świat od 24 lutego jest innym miejscem pod względem polityki bezpieczeństwa, a Niemcy muszą natychmiast przejrzeć odpowiednie trasy dostaw przy zamawianiu amunicji i w razie potrzeby zmienić je lub dostosować – zaznaczała, nawiązując do dnia, w którym Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę. Podkreśliła, że „niezawodność w tej sytuacji jest niezbędna”.

Minister gospodarki Szwajcarii Guy Parmelin napisał w czwartek (03.11.2022) do minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, że Berno nie może zgodzić się na dostawę materiałów wojennych produkcji szwajcarskiej, jeśli kraj odbiorcy jest zaangażowany w konflikt międzynarodowy. Berlin zwrócił się wcześniej do Szwajcarii w sprawie około 12 tys. 400 nabojów szwajcarskiego pochodzenia do samobieżnego działa przeciwlotniczego dla Ukrainy. Na początku czerwca tego roku Parmelin po raz pierwszy formalnie odrzucił takie wezwanie eksportowe, powołując się na neutralność Szwajcarii.

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>