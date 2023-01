Niemiecka policja zatrzymała Gretę Thunberg

Przegrana walka o Luetzerath

Bitwa w błocie

Gdy demonstranci próbowali dotrzeć na skraj kopalni, zostali siłą odepchnięci przez policję. Funkcjonariusze argumentowali, że przebywanie na skraju kopalni jest niebezpieczne, ponieważ może dojść do osunięcia się ziemi. Demonstranci próbowali również przedostać się do miejscowości Luetzerath, ale - według policji - nie udało im się to.