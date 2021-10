Niemiecka policja: coraz więcej migrantów na granicy polsko-niemieckiej

Do końca września 2021 funkcjonariusze policji federalnej zatrzymali łącznie 1556 nielegalnych migrantów – poinformowała w piątek (1.10.21) Komenda Główna Policji Federalnej w Berlinie. Podczas gdy w sierpniu liczba zatrzymanych wynosiła 225, we wrześniu wzrosła do 1305. Uchodźcy pochodzili głównie z Iraku, Syrii, Iranu i Jemenu.

Polska, a także Litwa i Łotwa od kilku miesięcy skarżą się na wzmożony napływ migrantów, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, na swoje granice z Białorusią. Uchodzi za pewne, że to odwet dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenki za decyzje Brukseli o sankcjach. Podejrzewa się, że władze białoruskie celowo sprowadzają migrantów do kraju i przewożą się na granice z Polską, Litwą i Łotwą.

Przekraczając granicę polsko-niemiecką migranci korzystają z usług przemytników. W czwartek (30.09) w pobliżu Frankfurtu nad Odrą zatrzymano furgonetkę przewożącą 40 osób. 34 mężczyzn i sześć kobiet trafiło do aresztu. Aresztowano również kierowcę.

Również w pobliżu miejscowości Ragow (Brandenburgia) zatrzymano furgonetkę przewożącą 41 osób z Iraku i Syrii, w tym kobietę i dwoje dzieci. Także i w tym przypadku przemytnik został aresztowany.

Komenda Główna Policji Federalnej w Berlinie zapowiedziała wzmożone kontrole w pobliżu granicy z Polską.

(AFP/ du)