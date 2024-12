Niemiecka poczta spowalnia. List nazajutrz to już przeszłość

Wysyłając list w Niemczech, trzeba od nowego roku uzbroić się w cierpliwość i jednocześnie zapłacić więcej z powodu podwyżki opłat pocztowych.

Z nowym rokiem wchodzi w życie przepis, zgodnie z którym Deutsche Post będzie musiała dostarczyć zdecydowaną większość listów (aż 95 procent) do adresata dopiero w trzecim dniu roboczym po ich wrzuceniu do skrzynki pocztowej. Obowiązująca dotychczas zasada, że 80 procent wrzuconej w danym dniu listów musi znaleźć się na miejscu następnego dnia roboczego, przechodzi do historii. Dzięki zmniejszonej presji czasu należąca do koncernu DHL Deutsche Post może zredukować koszty.

Jednak koncern z Bonn nie spowolni od razu procesów doręczeniowych, lecz wprowadzi je stopniowo do końca 2026 roku lub początku 2027 roku. Dopiero wtedy będą on odpowiadać nowym regulacjom, co oznacza, że większość listów będzie docierać do adresata dopiero po trzech dniach.

Wysyłka listu dwa dni robocze

Rok 2025 Deutsche Post traktuje jako rok przejściowy. – Nie wykorzystamy choćby minimalnych wymogów nowej ustawy pocztowej dotyczących czasu dostawy listów – mówi Benjamin Rasch, dyrektor ds. produktu. – Listy będą zazwyczaj docierać do odbiorcy drugiego dnia po nadaniu, czyli dzień później niż dotychczas – dodał. Jak podkreśla, dla klientów wysyłających listy najważniejsza jest niezawodność w dostarczeniu, a nie szybkość. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o przesyłki, dla konsumentek i konsumentów niewiele się zmieni.

W przypadku poczty dla przedsiębiorstw, które posiadają z Deutsche Post umowy, ich pisemne dokumenty, takie jak ważne dokumenty ubezpieczeniowe lub dokumenty bankowe są zazwyczaj dostarczane do odbiorcy następnego dnia roboczego. Dostarczenie innej poczty firmowej, która nie jest tak pilna, będzie jednak wymagało więcej czasu.

Polak w Deutsche Post. Zarządza setkami pracowników To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Skrzynka pocztowa częściej pusta

Dla konsumentów zmiany oznaczają tyle, że ich skrzynki pocztowe przeciętnie będą częściej niż dotąd puste w nadchodzącym roku. Niemiecka Poczta uelastyczni swój system dostaw. Przykładowo, jeśli jej system informatyczny rozpozna, że konsument powinien otrzymać list we wtorek i kolejny list następnego dnia, pierwszy list zostanie wstrzymany i dostarczony wraz z drugim listem dopiero w środę.

Pozwoli to listonoszowi zaoszczędzić czas na doręczenie obu listów. Ta elastyczna forma doręczania będzie stopniowo rozszerzana. Zgodnie z nowymi przepisami prawa dozwolone jest, aby listy nadane we wtorek, środę i czwartek zostały dostarczone jednego dnia – w tym przypadku w czwartek – jako trzy listy jednocześnie.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

Osoby, którym zależy na pośpiechu, na przykład w przypadku spóźnionej poczty urodzinowej, nadal mają duże szanse na szybkie doręczenie korespondencji pomimo zmiany systemu. Konieczne będzie jednak wysłanie listu poleconego, który w większości przypadków powinien dotrzeć do odbiorcy następnego dnia roboczego. Będzie to kosztować 2,35 euro więcej niż zwykły list, czyli łącznie 3,30 euro. Opłata pocztowa za zwykły list o wadze do 20 gramów - wzrośnie z 85 do 95 centów na przełomie roku. Wzrośnie również cena za wysyłanie innych rodzajów listów i paczek DHL. Każdy, kto nadal posiada stare znaczki, może wciąż z nich korzystać, ale przesyłki będą musiały być dodatkowo ofrankowane.

(DPA/jar)