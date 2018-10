Niemiecka nagroda dla polskiego dziennikarza. "Nie pozwolił się zastraszyć"

Nagrodę przyznano Piątkowi za jego dziennikarskie śledztwo ws. powiązań byłego szefa MON Antoniego Macierewicza z Rosją – podała Fundacja Mediów niemieckiej Kasy Oszczędności. "Pomimo coraz trudniejszych warunków dla pracy dziennikarzy w Polsce Tomasz Piątek nie pozwolił się zastraszyć i kontynuował swoją pracę" – uzasadnił prezes fundacji Stephan Seeger decyzję jury. Nagroda w wysokości 30 tys. euro została wręczona Piątkowi w poniedziałek wieczór w Lipsku.

– Wykorzystam tę nagrodę pieniężną, by wesprzeć niezależne dziennikarstwo, nie tylko moje własne i nie tylko w Polsce – powiedział Piątek w czasie uroczystości wręczenia nagrody w Lipsku. Ponadto zapowiedział kolejne publikacje na temat powiązań członków polskiego rządu z rosyjską polityką. Wezwał także europejskich polityków, by nie przyjmowali z honorami "tych polityków, którzy dzięki kłamstwu doszli do władzy i wykorzystują ją, by tłumić prawdę".

Lipska Nagroda Mediów przyznawana jest od 2001 r. dziennikarzom, którzy w szczególny sposób walczą o wolność mediów i niezależne dziennikarstwo. W ubiegłym roku nagrodę tę otrzymali niemiecko-tureccy dziennikarze Denis Yücel i Asti Erdogan.



